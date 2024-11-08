Avustralya, 16 yaş altı çocuklara sosyal medyayı yasaklayacak

Avustralya hükümeti 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planlıyor. Hükümet yakında gençlerin Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlara erişimini kısıtlayan bir yasa tasarısını oylayacak. Yasa onaylandığı takdirde ise Meta gibi teknoloji şirketlerinin yaş sınırlamasını uygulaması gerekecek.

Gençlere yönelik yeni yasa fikri ilk kez Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından duyuruldu. Başbakana göre sosyal medya Avustralya’daki gençlerin sağlığına zarar veriyor. Albanese konuya ilişkin şu açıklamayı yaparak kararlılığını gösteriyor: “Sosyal ağlar çocuklarımızın sağlığına zarar veriyor ve ben artık buna bir son vermek istiyorum.”

Avustralya liderinden sosyal medya algoritmalarına eleştiri

Reuters’ın haberine göre Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya algoritmalarının çalışma şeklini eleştirdi. Albanese’in açıklamasına göre sosyal medya platformları çocuklar ve gençler için rahatsız edici içerikleri ön planda gösteriyor. Bununla alakalı olarak Başbakan, “Ana sayfama sürekli olarak görmek istemediğim içerikler geliyor. Bir de 14 yaşında savunmasız bir çocuğu düşünün…” diyerek eleştirisini aktarıyor.

Avustralya’nın yeni yasa tasarısı sosyal medyaya ilişkin küresel çaptaki bir endişeyi yansıtıyor. Birçok ülke X, Instagram ve TikTok gibi platformların çocuk ve ergen sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini sorguluyor. Bununla alakalı harekete geçen ilk ülkelerden birinin ise Avustralya olacağı görülüyor.

Bununla birlikte Meta şirketinin de bu endişeleri ortadan kaldırmak için bir süredir çeşitli çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Örneğin 16 yaşın altındaki çocukların Instagram kullanabilmeleri için 2025’ten itibaren ebeveyn iznine ihtiyaçları olacak. Buna rağmen Avustralya yasa tasarısı, 16 yaşın altındaki çocukların internette geçirdikleri süre üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Uygunsuz erişimden tamamen sosyal ağlar sorumlu olacak

Başbakan Albanese, uygunsuz erişim durumunda ebeveynlerin ve gençlerin cezalandırılmayacağını da açıkça ortaya koyuyor. Bu durumda tamamen sosyal medya platformlarının sorumlu tutulacağı aktarılıyor. Yani ByteDance (TikTok) ve Meta (Instagram, Facebook) gibi şirketlerin sıkı bir güvenli mekanizmalar oluşturması ve 16 yaş altı çocukların erişimini engellemesi şart olacak.

Şu an için yeni yasa tasarısını oylamak için tarih konusunda herhangi bir tahmin bulunmuyor. Avustralya hükümetinin süreci hızlandırmayı amaçladığı vurgulanıyor.

Peki ya siz Avustralya hükümetinin gençler için uygulamayı planladığı bu tedbir hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: