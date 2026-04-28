Çin, Meta’nın 2 milyar dolara Manus’u satın almasını engelledi

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Meta'nın yapay zeka girişimi Manus'u satın almasını engelledi.

Yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki bu işlemin ulusal yatırım kurallarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Manus'un Meta bünyesine katılması, ABD ve Çin arasındaki teknolojik rekabetin yeni bir cephesi haline geldi.

Mark Zuckerberg, geçen yılın Aralık ayında Manus AI’ı satın almak üzere girişimde bulundu. Meta AI hizmetini daha da güçlendirmek üzere yapılan bu hamle, şimdi büyük bir engelle karşılaştı. Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret ve teknoloji savaşı nedeniyle bu satın alma girişiminin önüne geçildiği kaydedildi.

Çin’in Meta’nın 2 milyar dolarlık yatırımını engelleme gerekçesi, ABD’nin Huawei’nin ülkeye girişini ve TikTok’un Çin yönetimi altında faaliyetlerine devam etmesini veto etmek için kullandığı gerekçeyle aynı görünüyor. Asya ülkesi, ulusal güvenlik endişeleri sebebiyle bu işlemin gerçeklemesini engelliyor.

Çinli düzenleyicilerden Meta’ya engel şoku

New York Times’a göre Manus’un kurucu ortakları Xiao Hong ve Ji Yichao’ya, anlaşma incelenirken Çin’den ayrılmamaları tavsiye edilmişti. Şu anda Manus AI ekibinin büyük bir kısmı Singapur’daki bir Meta ofisine taşındı.

Meta, Manus’un özelliklerini halihazırda hizmetlerine entegre etmiş durumda. Örneğin müşterilerin Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp’ta reklam oluşturmasına ve takip etmesine olanak tanıyan Meta Reklam Yöneticisi gibi seçenekler şimdiden platformlara getirildi.

Manus, Aralık 2025’te Çin hükümetiyle bağlarını tamamen kesti. Şirket, yerel yetkililerden gelen toplantı ve yatırım taleplerini reddetti ve hatta ABD pazarına geçişi kolaylaştırmak için Butterfly Effect Pte’yi ana şirket olarak kaydettirdi. Fakat hükümet ablukası geleceği belirsiz kılıyor.

Uzmanlara göre Meta her halükarda bu müzakereden yara almadan çıkamayacaktı. Zira Singapur ekibine zaten iyice entegre olmuş Manus çalışanlarını kaybedecekti. Mark Zuckerberg’in sorunu çözmek için Çin ve ABD hükümetlerine başvurması muhtemelken, Çinli geliştiriciler gelecekte faaliyetlerini diğer ülkelere genişletmek istiyorlarsa, operasyonlarının başlangıcından itibaren ülke dışında yerleşmeyi düşünebilir.