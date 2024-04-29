TikTok Türkiye’de yasaklanabilir! MHP kanun teklifi hazırlıyor

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok Türkiye’de yasaklanabilir. Çinli teknoloji devi ByteDance çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden TikTok, son dönemlerde birçok ülkenin radarına girdi. Yakın zaman önce Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından ültimatom alan; yürürlüğe giren yeni yasayla beraber uygulamanın ABD’li bir şirkete satılması ya da yasaklanması arasında bir tercih kapısı sunulan servis, şimdi Türkiye’de de yasaklanması yönünde tartışılmaya başlandı..

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından yapılan açıklamada, MHP’nin uygulamanın Türkiye’de yasaklanması için bir kanun teklifi hazırladığını bildirdi. Dünya çapında 1 milyardan fazla, Türkiye’de ise 30 milyonu aşkın kullanıcıya hitap eden TikTok yakında Türkiye’de yasaklanabilir.

“Milli değerlerimizi ayaklar altına alıyor”

MHP’li Öztürk’ün “ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan” ifadeleriyle tanımladığı TikTok’un kapatılması için kanun teklifi hazırlanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan teklif, platformun Türk aile yapısı ve kültürü ile örtüşmeyen içeriklere ev sahipliği yaptığı vurgulanıyor. Konuya ilişkin Milletvekili Öztürk şu ifadelere yer veriyor:

“Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir.”

MHP’li vekil, TikTok’un toplum düzeni için tehdit yarattığını söyledi

MHP’li Öztürk’e TikTok, ahlaki değerlerin hiçe sayarak toplumsal düzen adına bir tehdit unsuru olarak görülüyor. Her şeyden önce çocukların sağlıklı bir toplumda yetişmesi için bu uygulamanın yasaklanmasının önemli olacağını dile getiren Öztürk, ifadelerini şu cümlelerle tamamlıyor:

“Ahlak yok olursa gelecek yok olur. Ahlakı zedelenen veya yok olan, milli ve manevi değerleri her gün örselenen bir toplum geleceğini hazırlayamaz, istikbâlini sağlam zeminler üzerine kuramaz. Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır.”

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan kanun teklifi Çinli sosyal ağın ülkemizdeki geleceğini etkileyebilir. Kanunun teklifinin detaylarına ilişkin şimdilik pek fazla bilgiye yer verilmese de bunun sonucunda TikTok Türkiye’de yasaklanabilir.

Peki ya siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok Türkiye’de yasaklanmalı mı? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.