TikTok ABD’de yasaklanıyor! Temsilciler Meclisi yasayı onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Çinli sosyal medya platformu TikTok için büyük bir tehdit unsuru olarak görülen yasa tasarısını onayladı. Bu yasayla beraber şirketin önüne iki seçenek sunulacak. Bunlardan ilki, TikTok’un zorunlu bir satışla ABD’li bir firmaya devredilmesi olacak. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise uygulama ABD’de yasaklanacak.

Daha önce Senato kararı doğrultusunda engellenen yasa tasarısı, şimdi büyük bir küresel yardım paketine dahil edilerek yeniden gündeme geldi. Yasama sürecini daha hızlı bir hale getirmek isteyen meclis üyeleri, önümüzdeki hafta son oylama için bir araya gelecek Senato üzerinde baskısını artırıyor.

TikTok’un satılması için 1 yıl süre tanınacak

Küçük bazı düzenlemelerle yeniden karşımıza çıkan yasa tasarısı, TikTok’un sahibi olarak bilinen Çinli teknoloji devi ByteDance firmasına, uygulamayı satmak için bir yıla kadar süre tanıyacak. ByteDance’in bu satış kararına uymaması halinde ise TikTok ülkede yasaklı hale gelecek.

360-58 gibi açık ara bir farkla meclisten geçen yasa tasarısı için artık gözler Senato’ya dönmüş durumda. Bilindiği üzere ABD Başkanı Joe Biden da bu yasaya olan desteğini daha önce dile getirmiş, Çinli dijital platformların düzenlenmesi ile ilgili yeşil ışık yakmıştı.

Dünyanın en popüler sosyal ağları arasında kabul edilen TikTok, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 170 milyondan fazla kullanıcıya hitap ediyor. Fakat ABD’li yetkililer, platformun Çin hükümeti ile işbirliği içerisinde çalıştığını, TikTok’un Çin’e casusluk yardımında bulunduğunu bildirdi. Son dönemlerde benzer gerekçelerle Batılı ülkelerin hedefi haline gelen uygulama, hızla artmaya devam eden ulusal güvenlik endişeleri yüzünden sert bir ambargo tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

“170 milyon ABD’linin ifade özgürlüğü ayaklar altına alınacak”

TikTok’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. TikTok Policy adlı X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden gerçekleştirilen açıklamada, şirketin bu kararının ABD’li kullanıcıların ifade özgürlüğünü ciddi manada zedeleyeceği belirtildi. Şirket şu ifadelerle söz konusu yasa tasarısına karşı cevap verdi: