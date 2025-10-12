Five Nights at Freddy’s 2 kadrosuna Megan Fox da katıldı

Five Nights at Freddy's 2 filminin oyuncu kadrosuna Megan Fox da dahil oldu.

Tecrübeli Hollywood yıldızının filmde Toy Chica karakterini seslendireceği açıklandı.

Merakla beklenen sinema filminin Aralık 2025'te seyircilerle buluşması bekleniyor.

Popüler korku oyunu serilerinden biri olan Five Nights at Freddy’s sinema dünyasında da adından söz ettiriyor. İlk filmiyle büyük gişe rakamlarına ulaşan ve beklentileri fazlasıyla karşılayan film, eleştirmenlerden genel anlamda olumlu notlar topladı. Serinin devam filmi için ise çalışmalar şu anda hız kesmeden devam ediyor.

Merakla beklenen Five Nights at Freddy’s 2 zengin oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Ortaya çıkan son haberler, ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox’un da filmin ekibine dahil olduğuna işaret ediyor.

Megan Fox, Toy Chica’yı seslendirecek

Megan Fox, Five Nights at Freddy’s 2 filminin bir parçası olacak. IGN’den gelen bilgilere göre başarılı oyuncunun projedeki rolü “seslendirme sanatçısı” olarak açıklandı. Filmin yapımcılığını üstlenen Blumhouse, Fox’un turuncu gagalı ve pembe pantolonlu sarı tavuk Toy Chica’ya ses vereceğini söyledi.

Megan Fox’un yanı sıra şu anda projede Toy Bonnie rolünde MatPat (Five Nights at Freddy’s, Transformers: Titans Return) ve devam filminde Toy Freddy’ye ses verecek olan Kellen Goff’un (Five Nights at Freddy’s, Your Friendly Neighborhood Spider-Man) gibi yıldızlar da bulunuyor.

“İkinci film çok daha korkutucu olacak”

Filmin başrol koltuğunda oturacak Josh Hutcherson yakın zaman önce Esquire’a verdiği yeni bir röportajda, devam filminin ilk hikayeden çok daha korkutucu olacağını söyledi.

Merakla beklenen yeni filmin, daha önce tanıtılan Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy’nin yanı sıra Puppet ve Balloon Boy adlı animatronikleri de karşımıza çıkaran Five Nights At Freddy’s 2 adlı video oyunundan uyarlanacağı söyleniyor.

Hutcherson herhangi bir konu detayı açıklamadı. Fakat filmin hikaye dünyasını genişleteceğini ifade etti:

“Bu dünyayı inşa etmek ve onu gerçekten harika bir şekilde genişletmek arasında doğru dengeyi buluyoruz. Aynı zamanda karakterlerin gerçekçi kalmasını da sağlıyoruz. Sanırım ilk filmde hepimizin zorlandığı bir şeydi bu. Çünkü Five Nights at Freddy’s’de yaratılan dünya o kadar sıra dışı ki… Bir bakıma o kadar abartılı ve tuhaf ki, karakterlerin duygusal gerçekliğini bulmak işe yarayacak.”

Five Nights At Freddy’s 2’nin Aralık 2025’te vizyona girmesi planlanıyor.