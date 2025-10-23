Mortal Kombat 2 vizyon tarihi değişti: Beklenenden erken geliyor

Mortal Kombat 2 filminin vizyon tarihi bir hafta erkene çekildi.

Merakla beklenen film, 15 Mayıs yerine 8 Mayıs'ta gösterime girecek.

Simon McQuoid tarafından yönetilen filmde Karl Urban, Adeline Rudolph ve Tati Gabrielle gibi yıldızlar yer alacak.

Warner Bros Discovery, Mortal Kombat 2 filminin vizyon tarihini bir kez daha değiştirdi. Fakat bu sefer şaşırtıcı şekilde olumlu bir değişiklik oldu. Daha önce 15 Mayıs olarak planlanan filmin sinemalardaki vizyon tarihi bir hafta öne çekilerek 8 Mayıs’a alındı.

Deadline’a göre bu dikkat çekici karar, stüdyonun filmin vizyon takvimindeki yerini optimize etmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir stratejisini yansıtıyor gibi görünüyor. Erken gösterim stratejisi, görünürlük ve gişe hasılatı açısından daha avantajlı bir dönem sağlayabilir. Aynı zamanda diğer gişe rekorları kıran filmlerle de doğrudan rekabeti önleyebilir.

Warner Bros.’tan ikinci vizyon planı değişikliği

Yine de yeni tarih başlangıçta belirlenen tarihten hala çok uzak durumda. Filmin aslında bu yıl 24 Ekim tarihinde, yani yalnızca birkaç gün içinde vizyona girmesi planlanıyordu. Fakat Ağustos ayının sonunda lansman gelecek yıla ertelendi.

İlk gecikmenin sebebi muhtemelen filmi “Springsteen: Deliver Me from Nothing” ve “Everything I Never Told You” gibi kalabalık bir vizyon döneminden ve gişe açısından en az kârlı dönemlerden biri olan Cadılar Bayramı döneminden kurtarma isteğiydi.

Görünüşe göre tarih şimdi de benzer nedenlerle dolayı, özellikle de “The Mandalorian and Grogu”nun 22 Mayıs’taki vizyonundan önce gişede daha fazla zaman kazanmak için film bir hafta öne çekildi.

Mortal Kombat 2’nin oyuncu kadrosu

Merakla beklenen filmde Karl Urban (Johnny Cage), Adeline Rudolph (Prenses Kitana), Tati Gabrielle (Jade), Martyn Ford (Shao Kahn), Damon Herriman (Quan Chi), Ana Thu Nguyen (Kraliçe Sindel), Desmond Chiam (Kral Jerrod) ve CJ Bloomfield (Baraka) gibi tecrübeli yıldızlar yer alacak.

Öte yandan Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Tadanobu Asano (Raiden), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Bi-Han / Sub-Zero), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi / Scorpion) ve Max Huang (Kung Lao) gibi ilk filmde gördüğümüz yıldızlar yeni macerada da karşımıza çıkacak.

NetherRealm’in popüler dövüş oyunu serisinden uyarlanan Mortal Kombat 2, 2021’de vizyona giren ilk filmin de yönetmenliğini yapan Simon McQuoid tarafından yönetilecek. Senaryo ise Moon Knight ve The Umbrella Academy filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan Jeremy Slater tarafından kaleme alındı.