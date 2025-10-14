Laurence Fishburne (Morpheus), Matrix 5 için yeşil ışık yaktı

Laurence Fishburne, The Matrix'in 25. yılına özel Comic-Con oturumuna katıldı.

Tecrübeli aktör, dördüncü filmde yönetmen kararı sebebiyle rol almadığını doğruladı.

Aynı zamanda serinin beşinci filmi için, iyi bir senaryo ile karşılaşırsa görev alabileceğini belirtti.

Matrix Resurrections filmi eleştirmenler ve serinin hayranları tarafından genel anlamda negatif yorumlar aldı. Serinin dördüncü filmi olarak karşımıza çıkan Warner Bros. filmi ne yazık ki pek çok kişinin beklentisini karşılama konusunda zayıf kaldı.

Filmle ilgili en büyük tartışmalardan bir tanesi de Morpheus’a hayat veren efsane aktör Laurence Fishburne yerine son projede Yahya Abdul-Mateen II’nin yer alması oldu. Unutulmaz karakterin gençliğine hayat veren isim, Fishburne’ün neden yapımda görev almadığına dair sert bir tartışmaya yol açtı.

Laurence Fishburne neden Matrix Resurrections’ta oynamadı?

Lana Wachowski, Matrix Resurrections’ta önceki filmlerden farklı bir anlatım kullanmayı tercih etti. Bu bağlamda “trajik” bir karar alarak, bildiğimiz Morpheus’un zaten amacına ulaştığını, yenisinin ise Neo ve Trinity’nin “dijital dirilişini” örneklediğini savundu.

Fishburne, Matrix Resurrections’ın yapım aşamasında Wachowski Kardeşler ile iletişime geçerek onlara katılma teklifinde bulunduğunu söyledi. Fakat daha sonra kendisine geri dönülmediğini ifade etti:

“Onlara ulaştım, ama olmadı. Teşekkür ettim ve Lana bunu düşüneceğini söyledi. Hepsi bu kadar…”

Fishburne, Comic-Con’da Matrix hayranlarıyla buluştu

New York Comic Con etkinliğinde The Matrix’in 25. yıl dönümünü anmak için bir toplantı düzenlendi. Laurence Fishburne, Warner Bros. tarafından hazırlanan yeni bölümde Morpheus olarak geri dönme olasılığından ilk kez söz etti.

Fishburne, Matrix 5 projesinde yer alıp olmayacağını, “Aslında ne kadar iyi olduğuna bağlı,” diyerek özetledi: “Eğer gerçekten de harikaysa, mantıklıysa evet… Ama henüz mantıklı olup olmadığını bilmiyorum.”

Cloverfield, Dünya Savaşı Z ve Marslı gibi filmlerin senaryosunu yazmasıyla bilinen Drew Goddard’ın beşinci filmin yönetmenliğini üstleneceği söyleniyor. Yeni bir yönetmen ile birlikte Lana Wachowski bu kez yönetici yapımcı olarak projede görev alabilir.

“Matrix olmasaydı Marvel Sinematik Evreni de olmazdı”

Fishburne son olarak Matrix’in günümüzde artık bir efsane haline geldiğini vurgulayarak, kendinden sonraki bütün aksiyon ve bilim kurgu filmlerine ilham kaynağı olduğunu ifade etti: