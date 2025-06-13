Disney ve Universal’dan Midjourney’e telif davası

Midjourney telif hakkı ihlali konusunda ciddi suçlamalarla karşı karşıya...

Disney ve Universal, Midjourney'e dava açtıklarını duyurdu.

Midjourney'in intihal konusunda "dipsiz bir kuyu" olduğu ifade edildi.

Entertainment pazarının iki büyük ismi olan Disney ve Universal, benzeri görülmemiş bir hamleyle Midjourney adlı yapay zeka aracına karşı telif davası açtı. Şirket, AI kullanımı nedeniyle popüler aracı dava etti.

Söz konusu firmalar, görüntü oluşturma platformunu “dipsiz bir intihal kuyusu” olmakla ve endüstriyel ölçekte telif hakkını ihlal etmekle suçluyor. Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açılan dava, yaratıcı endüstrinin bugüne kadar yapay zekaya karşı açtığı en büyük hukuki mücadeleyi temsil ediyor.

Midjourney intihal suçlamasıyla mahkemeye çıkıyor

Davaya göre Midjourney, izinsiz olarak telif hakkına tabi karakterlerin “sayısız kopyasını” yaratıp dağıttı. Bunların arasında Darth Vader ve Yoda (Star Wars), Elsa (Karlar Ülkesi), Minyonlar (Çılgın Hırsız), Örümcek Adam, Hulk ve Demir Adam (Marvel), Toy Story, Cars ve İnanılmaz Aile (Pixar) gibi popüler karakterler yer alıyor.

CNBC’nin haberine göre stüdyolar dava dilekçesinde, çoğunlukla senaryoları veya pozları değiştirerek bu karakterleri doğru şekilde yeniden üreten yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntülere dair birkaç örnek sundu. Şirketin eylemlerini “hesaplanmış ve kasıtlı” olarak niteleyen dosyada, “Midjourney telif hakkı çıkarcılığının zirvesidir” denildi.

Disney’in baş hukuk görevlisi Horacio Gutierrez konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Yapay zekanın yaratıcı bir araç olarak potansiyeline inanıyoruz, ancak korsanlık korsanlıktır. Bir teknoloji şirketi tarafından gerçekleştirilmesi, onu daha az yasadışı kılmaz.”

Universal’ın başkan yardımcısı Kimberley Harris ise şunları söyledi:

“Yaratıcılık bizim temelimizdir. Binlerce sanatçının çalışmalarını ve milyar dolarlık yatırımlarımızı koruyoruz.”

Midjourney geçmişte birçok uyarı ile karşılaştı

Şikayetçi olan söz konusu firmalar, ihlallerin durdurulması talebiyle Midjourney’e birden fazla bildirim gönderdiklerini söyledi. Fakat şirketin somut bir önlem almadan “mektupları analiz edeceğini” söylemekle yetindiğini bildirdi.

Midjourney henüz konuya ilişkin resmi bir yorumda bulunmadı. Fakat şirketin internet sitesinde yakın gelecekte bir video hizmeti planlandığından bahsediliyor. Bu bilgi, davada stüdyolar için ek bir endişe kaynağı olarak görünüyor.