Nintendo ve Universal, Donkey Kong oyununu sinema filmi yapacak

Nintendo ve Universal Pictures, Donkey Kong oyununu sinemaya uyarlamayı planlıyor.

Telif hakları alınan yapımın bir animasyon filmi olacağı anlaşılıyor.

The Super Mario Bros. Movie'nin gişedeki olağanüstü başarısının ardından iki şirket şimdi yeniden benzer bir başarıya ulaşmayı hedefliyor.

The Super Mario Bros. Movie filmi gişede olağanüstü bir başarı elde etti. Dünya çapında büyük izlenme oranlarına ulaşan film yakın zaman önce Netflix kataloğuna eklendi. Nintendo ve Universal Pictures ekipleri şimdi de başka bir sevilen karakteri beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Güçlerini bir kez daha birleştirme kararı alan Nintendo ve Universal, Donkey Kong temalı bir sinema filmi üzerinde çalışmalara başladı. Henüz resmi adı açıklanmayan bu filmin telif hakkı tescili gerçekleştirildi. Projenin bir animasyon filmi olacağı ifade edildi.

Donkey Kong beyaz perdede kendi hikayesiyle boy gösterecek

Donkey Kong’un yer alacağı bir film projesinin söylentileri çoktan dolaşmaya başlamıştı. Fakat karakterin dikkati The Super Mario Bros. Movie’deki yardımcı başrolü sayesinde zirveye ulaştı. Seth Rogen tarafından ustaca seslendirilen karakter, izleyicileri kazanarak filmin olağanüstü başarısına katkıda bulundu.

Super Mario Bros.’un devam filminin Nisan 2026’da vizyona girmesinin planlanması ve Chris Meledandri (Illumination) ile Shigeru Miyamoto’nun (Nintendo) yapımın başında olması, Aaron Horvath ve Michael Jelenic’in yönetmenliğe geri dönmesi ve Matthew Fogel’ın senaryoyu yazması pek de tesadüf görünmüyor.

VGC’nin haberine göre ilk filmdeki rolünden sonra Donkey Kong’un bu sefer tamamen kendine ait yeni bir sinematik maceraya hazır olduğu giderek daha da netleşiyor. Merakla beklenen filmle alakalı yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Donkey Kong serisi bir süredir canlanma sürecinin ortasında gündeme geliyor. Popüler karakter, Nintendo Switch 2’ye gelmeden önce filmde görülen modern görünümüne ek olarak kozmetik bir güncelleme aldı.

17 Temmuz’dan itibaren meşhur karakter, Donkey Kong Bananza ile video oyun dünyasına geri dönecek. Merakla beklenen yeni özellikler arasında ise DK’ye yeni macerasında eşlik edecek Pauline’in hoş karşılanan dönüşü de yer alıyor