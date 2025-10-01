OpenAI, TikTok rakibi yeni sosyal medya uygulamasıyla ezber bozacak

OpenAI'nin yeni sosyal medya platformuyla TikTok'a rakip olacağı söyleniyor.

Şirket, tamamen yapay zeka tarafından üretilen içeriklerden oluşan bir video platformu hazırlıyor.

Burada yer alan tüm videoların Sora 2 ile üretileceği vurgulanıyor.

Yapay zeka devi OpenAI, TikTok platformuna benzer kısa video odaklı bir sosyal medya uygulaması ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Söylentilere göre şirket, rakibine kıyasla küçük ama son derece önemli bir farkla gelecek. Platformdaki tüm içerikler yapay zeka tarafından oluşturulacak.

Bu dikkat çekici girişim, yakında piyasaya sürülecek olan Sora 2 modeline dayalı yapay zeka destekli video üretiminin yaygınlaşmasına doğru bir adım olacak. İddialara göre yeni özellik halihazırda OpenAI çalışanları için şirket içinde kullanıma sunuldu bile. Genel kullanım için ise testlerin tamamlanması bekleniyor.

Yeni uygulama neler sunacak?

Merakla beklenen yeni uygulama, TikTok gibi kısa video platformlarının kullanıcılarına tanıdık gelecek bir arayüze sahip olacak. Gezinme özellikli dikey bir akış sunacak uygulamada etkileşim seçenekleri arasında videoları beğenme, yorum yapma ve “remixleme” gibi düğmeler bulunacak.

Fakat platformun rakiplerine göre en büyük farkı, tamamen yapay zekadan beslenen kişiselleştirilmiş algoritması olacak. Yani telefon galerisi gibi harici kaynaklardan görüntü yüklemenize izin verilmeyecek. Tüm içerik oluşturma işlemi uygulamanın kendi içinde yapılacak.

Kullanıcılar belirledikleri promplarla maksimum 10 saniye uzunluğunda klipler oluşturabilecek. Platform bunun için Sora 2 modelinden yararlanacak.

OpenAI, TikTok’un koltuğuna oturmak istiyor

Edgadget’ın haberine göre analistler, OpenAI ekibinin TikTok’un ABD operasyonlarını çevreleyen belirsizlik ortamından yararlanmak istediğini vurguluyor.

Yani yapay zeka şirketi bu durumu fırsata çevirebileceğine inanıyor. Firma, “Çin ile bağlantısı olmayan bu alternatif mecranın” kullanıcılara sunulmasının ekstra avantaj sağlayabileceğine işaret ediyor.

Meta’nın Vibes platformuyla rekabet edecek

OpenAI tarafından sunulacak yeni sosyal ağ, yakın zaman önce Meta’nın duyurduğu Vibes uygulamasına doğrudan rakip olacak. Mark Zuckerberg’in tanıttığı platform, TikTok ve Reels benzeri formatıyla öne çıkıyor. Fakat hizmet, tıpkı OpenAI’nin geliştirme aşamasında olduğu uygulamasında anlattığımız gibi, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan videolara ev sahipliği yapıyor.

Meta AI ile entegre bir şekilde çalışan platform, kullanıcıların klipler oluşturup yeniden düzenlemelerine de olanak tanıyor. Hizmet şu anda Midjourney ve Black Forest Labs’in modellerini kullanıyor.

Son olarak Google da yakın zaman önce Veo 3’ü YouTube ile entegre etmeyi planladığını duyurdu. Buna karşılık olarak TikTok daha temkinli bir tavır sergileyerek “yanıltıcı veya zararlı” yapay zeka içeriklerini yasaklamak için politikalarını güncelledi.