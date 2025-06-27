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    Sezen Aksu’nun yeni şarkısı “Doğrucu”, Google’ın Veo 3’ü ile klipleştirildi

    Sezen Aksu tarafından yayınlanan "Paşa Gönül Şarkıları" albümünün hit parçası "Doğrucu", Veo 3 ile oluşturulan klip videosuyla dikkat çekiyor.
    • Ünlü şarkıcı Sezen Aksu bugün "Paşa Gönül Şarkıları" adlı yeni albümünü yayınladı.
    • Albümün öne çıkan parçalarından biri olan "Doğrucu", Google'ın yapay zeka video oluşturma aracı Veo 3 ile klipleştirildi.
    • Şarkının klip videosu Gemini ve Veo 3 gibi AI araçları sayesinde yaratıldı.

    “Minik Serçe” lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu bugün yeni albümünü yayınladı. “Paşa Gönül Şarkıları” adıyla gelen müzik albümü aynı gün “Doğrucu” adlı parçasına özel klip videosuyla da karşımıza çıktı.

    Klibin sonunda, ortaya çıkan eserin Google tarafından geliştirilen Veo 3 yapay zeka teknolojisi ile üretildiği doğrulandı. Aynı zamanda gemini.google.com adresine yönlendirmede bulunuldu.

    En son 2022 yılında Demo 2 albümü ile karşımıza çıkan Sezen Aksu, üç yıl sonra yeni bir albüm yayınladı. 16 eserin yer aldığı albümde öne çıkan parçalar Doğrucu, Sen Ağla, Ey Aşk, Bahçe ve Linç gibi eserler oldu.

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    Google Türkiye: “Bugüne kadar attığım en havalı tweet olabilir”

    Google Türkiye resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, Sezen Aksu’nun yeni parçasının klibinin Gemini ve Veo 3 ile üretildiğine yer verildi:

    “Bugüne kadar attığım en havalı tweet olabilir. Sezen Aksu’nun yeni albümünden Doğrucu şarkısının klibi Gemini ve Veo 3 ile üretildi.”

    Google Deepmind ekibi tarafından geliştirilen Veo 3 adlı yapay zeka modeli metin veya resim girdisinden yüksek kaliteye sahip videolar üretmeye yardımcı oluyor. Mayıs 2025’te resmi olarak duyurulan model, Veo ve Veo 2‘nin halefi olarak karşımıza çıkıyor.

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    Sezen Aksu’nun Doğrucu adlı yeni parçasının yapay zeka tarafından oluşturulan klip videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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