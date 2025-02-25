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    Haberler Yapay Zeka

    Google Veo 2 ile AI video oluşturmanın maliyeti belli oldu

    Google Veo 2 ile yapay zeka tabanlı bir video oluşturmanın maliyeti ne kadar? Şirket merak edilen bu soruyu yanıtladı.
    Google Veo 2
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    • Google yapay zeka video oluşturma aracı Veo'yu her geçen gün daha fazla iyileştirmeye devam ediyor.
    • Veo 2 aracı Sora gibi rakipleriyle teknoloji dünyasında çığır açıcı bir yeniliğe ev sahipliği yapıyor.
    • Google, Veo 2 ile oluşturulan bir AI videosunun maliyeti konusunda akıllardaki soru işaretini gideriyor.
    • Bir saatlik yapay zeka videosunun 1.800 dolara varan maliyetlere sahip olduğu söyleniyor.

    Geçtiğimiz yıl OpenAI, Sora ile basit metin girdilerinden videolar üreterek herkesi şaşkına çevirdi. Şimdi ise Google, video üretim modeli Veo 2 aracının ikinci versiyonuyla rakibine yanıt vermeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son raporlar, Veo 2 ile bir AI videosu oluşturmanın maliyeti hakkında  bizlere önemli fikirler veriyor.

    Google Veo, ABD’li teknoloji devinin hızla büyüyen yapay zeka destekli video üretimi alanındaki hizmeti olarak karşımıza çıkıyor. Resmi duyuru geçen yıl Google I/O’da gerçekleştirilmişti, İlk önizleme aşaması ise Aralık ayının başlarında başlamıştı.

    Veo’nun güncellenen versiyonu, kullanıcılara yalnızca metin istemleri değil, aynı zamanda kısa video klipler ve görseller sağlama olanağı sunarak yaratıcı süreci iyileştiriyor. Gelen son bilgiler ise bu yenilikçi hizmetin fiyatlandırma yapısıyla ilgili akıllardaki bazı soru işaretlerini gideriyor.

    Google Veo 2 ile yapay zeka videosu oluşturmanın maliyeti ne kadar?

    TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre Google Veo 2 hizmetinin kullanım maliyeti üretilen her saniye video başına 50 sent olacak. Hızlı bir hesaplamayla bir dakikalık videonun maliyeti 30 dolar, bir saatlik videonun maliyeti ise 1.800 dolar gibi önemli bir rakama ulaşıyor.

    Google Veo 2

    Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, ChatGPT Pro abonelerine aylık 200 dolar karşılığında sunulan OpenAI’nin Sora aracı, Operatör de dahil olmak üzere abonelikte halihazırda mevcut olan tüm fonksiyonlara katma değer sağlıyor ve karmaşık ve entegre işlemleri gerçekleştirebiliyor.

    Google, Veo 2’yi iki dakika veya daha uzun klipler oluşturmak için mükemmel bir araç olarak tanıtıyor. Aynı zamanda görsel tutarlılık sorunlarıyla sıkça karşılaşan ilk neslin sınırlamalarını aştığını söylüyor.

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    Yapay zeka Hollywood’u ele geçirebilir mi?

    Google DeepMind araştırmacılarından Jon Barron, fiyatı bağlamına oturtmak için bunu Marvel’ın Avengers: Endgame filminin yapım maliyetiyle karşılaştırıyor. Bu filmin saniyesi yaklaşık 32 bin dolar olarak belirtiliyor.

    Fakat tüm bu teknolojik ilerlemelere rağmen şu anda Sora ya da Veo gibi araçlar tam uzunlukta film üretme kapasitesine sahip değil. Bunlar yapay zeka destekli video üretimi alanında önemli bir adım olarak görülse de nihai hedefe henüz oldukça uzağız.

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    Google yine de OpenAI ve diğer rakiplerine meydan okumaya başladı. Hizmet şu anda Google Cloud’un Vertex AI’sı ve belirli ülkelerde VideoFX Labs aracılığıyla sunuluyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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