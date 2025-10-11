Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy S26 Pro iki farklı işlemci ile piyasaya çıkacak

    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 Pro modelinin iki farklı işlemci seçeneği ile raflarda boy göstermeye hazırlandığı söyleniyor.
    • Samsung Galaxy S26 Pro iki farklı işlemci seçeneğine ev sahipliği yapacak.
    • Merakla beklenen cihaz, belirli bölgelerde Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 çiplerini tercih edecek.
    • ABD ve Çin'de satılan modellerin Qualcomm çipinden güç alması, diğer bölgelerde ise cihazın Exynos'la satışa sunulması bekleniyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendi bünyesinde geliştirilen Exynos işlemci serisini hız kesmeden geliştirmeye devam ediyor. Bu yılın başlarında ortalıkta dolaşan söylentiler, amiral gemisi Galaxy S26 serisinin 2 nm Exynos 2600 yonga setini kullanacağını öne sürüyordu.

    Ortaya çıkan son sızıntılar da bu iddiaları destekliyor gibi görünüyor. İnternete sızdırılan raporlar, merakla beklenen yüksek performansa sahip akıllı telefon serisinin temel modeli olacak Galaxy S26 Pro’nun belirli ülkelerde Exynos 2600 işlemciyi kullanabileceğini gösteriyor. Snapdragon çipini de kullanıcılara sunacak cihaz, işlemci konusunda bölgesel olarak farklılık sunacak.

    Galaxy S26 Pro global pazara Exynos 2600 ile gelecek

    Bilindiği üzere Samsung bazı telefonlarda farklı işlemci seçeneklerine ev sahipliği yapıyor. Bu noktada belirli bir coğrafi farklılaşma stratejisiyle yol izleyen şirket, Galaxy S26 Pro’nun global pazardaki modellerinde Exynos çipini tercih edecek.

    Samsung Galaxy S26 Pro

    SamMobile’a göre Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’de satılan modellerin, Qualcomm tarafından duyurulan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti ile donatılması bekleniyor. Benzer bir stratejinin ayrıca Galaxy S26 Plus için de benimsenebileceği konuşuluyor. Bu model için de ABD ve Çin gibi belirli pazarlarda Qualcomm’un işlemcisinden yararlanılabilir.

    Exynos 2600’dan neler bekleniyor?

    Samsung’un amiral gemisi telefonlarında kendi Exynos yongalarını kullanma kararı, daha önce üretim verimleriyle ilgili zorluklarla karşılaşmıştı. Güney Koreli bir kaynaktan gelen son raporlar, şirketin bu sorunların üstesinden geldiğini iddia ediyor.

    Exynos 2600’ün veriminin yüzde 50 eşiğine ulaştığı bildiriliyor. Teknik açıdan bakıldığında ise yeni işlemci AMD’nin RDNA mimarisine dayanan bir Xclipse 960 GPU’yu entegre edecek. Bu grafik bileşeninin gerçek performansı yalnızca doğrudan cihaz üzerinde test edilerek değerlendirilebilecek.

    Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile donatılacak

    Serinin en gelişmiş modeli olarak raflarda boy gösterecek olan amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra ise diğer üyelerden daha farklı bir yol izleyecek. Bu akıllı telefonun, coğrafi ayrımlar olmaksızın tüm pazarlarda yalnızca Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini kullanması planlanıyor.

    Galaxy S26 Ultra

    Farklı yonga setleri kullanma planları şirket için yeni bir fikir değil. Benzer bir strateji, Galaxy S24 serisinde de uygulanmıştı. Ultra modeli küresel olarak Qualcomm çipiyle piyasaya sürülmüştü. Galaxy S24 ve S24+ ise Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin hariç çoğu pazarda Exynos 2400 kullanıyordu.

    Son olarak yakın tarihli sızıntılar, Galaxy S26 serisinin modelinin yeni “turuncu” rengini gözler önüne serdi. Bu dikkat çekici canlı renk opsiyonu, rakibi iPhone 17 Pro ailesinde duyurulan “tartışmalı” ton ile oldukça benzerlik taşıyor. Öte yandan serinin “Ultra” modelinin daha kavisli bir tasarım ve yenilenmiş S Pen görünümüyle geleceği de sızdırıldı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

