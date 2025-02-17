Samsung Galaxy S25 Ultra düşme testinde iPhone 16 Pro Max ile yarıştı

iPhone 16 Pro Max ile Samsung Galaxy S25 Ultra düşme testinde karşımıza çıktı.

Samsung'un amiral gemisi telefonu pek çok noktada rakibine göre daha iyi sonuçlar kaydetti.

Apple'ın cihazı buna rağmen mesafeyi açmadı. Zirveye çıkamasa da dikkat çeken seviyelere ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıtılan Samsung Galaxy S25 Ultra üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 2025’in en iyi Android telefonları arasında öne çıkan seçeneklerden biri olan model, Apple’ın amiral gemisi iPhone 16 Pro Max cihazıyla karşı karşıya geldi.

PhoneBuff adlı YouTube kanalının gerçekleştirdiği düşme testinde yarışan Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max dikkat çekici sonuçlar gösterdi. Samsung’un üst düzey telefonu, rakibine kıyasla beton ve çelik üzerindeki darbelere karşı daha iyi bir dayanıklılık göstererek olumlu notlar aldı.

Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: Düşme testinde kim galip geldi?

Gerçekleştirilen test başlangıçta beton zemin üzerine 1,45 metre yükseklikten önden, yandan ve arkadan düşürmelerden oluşuyor. Ardından PhoneBuff ekibi aynı işlemi daha sert bir çelik yüzey üzerinde gerçekleştiriyor.

Her iki cihazın yapısı da birbirine çok benziyor. Telefonlar piyasadaki en dayanıklı metallerden biri olan 5. sınıf titanyumun yanı sıra ekranda seramik kaplamalı cam, arka tarafta ise mat yüzeyli, yüksek dayanıklılık vadeden alternatif bir cam kullanıyor.

Samsung’un amiral gemisi modeli arkadan bakıldığında şaşırtıcı bir şekilde düşmeden sağlam çıkarken, iPhone 16 Pro Max’in hem camında hem de lenslerinden birinde derin çatlaklar oluştu. Bu durum, Güney Koreli rakibinin aksine Apple’ın kamera camını biraz daha açıkta bırakan tasarımının bir sonucu gibi görünüyor.

Yan tarafta ise titanyum sayesinde iki model de neredeyse hiç sorun yaşamadan oldukça iyi bir performans sergiliyor. Cihazlarda yalnızca küçük ezikler görülüyor.

Her iki model de çelik gövdeye defalarca fırlatılmalarına ve daha fazla hasar görmelerine rağmen değerlendirmeyi çalışır şekilde tamamlıyor. Galaxy S25 Ultra ön kamerasını kaybetmesine rağmen fiziksel olarak biraz daha iyi durumda kalıyor. Böylelikle Samsung bu konuda genel olarak daha iyi bir sonuç kaydediyor ve daha az arıza gösteriyor.

PhoneBuff kanalının Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max düşme testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Son olarak Samsung Galaxy S25 Ultra’nın üst üste birçok testten başarıyla geçtiğini de eklemekte fayda var. Amiral gemisi Android modeli DxOMark’a göre “dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu” unvanını elde etti.

Düşme testinden şaşırtıcı sonuçlar elde eden cihaz, dayanıklılık testinde Galaxy S24’ten daha iyi sonuçlar gösterdi. Galaxy S24 Ultra’ya göre ekran parlaklığı iyileştirmeler ispatlandı. Ayrıca iPhone 16 Pro Max ile Samsung Galaxy S25 Ultra karşılaştırma incelememize de göz atabilirsiniz.