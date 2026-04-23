One UI 8.5 ile Samsung Galaxy S25’e gelecek tüm yeni özellikler belli oldu

Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 8.5'in kararlı sürümünün resmi değişiklik günlüğü ortaya çıktı.

Güncelleme, gelişmiş Galaxy AI özelliklerini ve arayüz değişikliklerini beraberinde getiriyor.

Nihai versiyonun önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm Galaxy S25 kullanıcılarına kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.

Samsung, One UI 8.5’in kararlı sürümünü yayınlamaya sadece birkaç adım uzaklıkta olabilir ve yeni bir sızıntı, Galaxy S25 kullanıcılarının güncellemeden neler bekleyebileceğine dair bir önizleme sunmuş durumda.

Yoğun bir dizi testin ardından, Android 16 tabanlı yeni sürüm, Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya sürüldü ve önceki modellere de uyarlanıyor. Örneğin, Galaxy S25 , yazılımın kararlı bir seviyeye ulaşmaya yakın olduğunu gösteren birden fazla beta sürümü aldı

Samsung Galaxy S25 kullanıcılarına yeni yapay zeka özellikleri geliyor

Tarun Vats tarafından sosyal medyada yapılan son paylaşıma göre One UI 8.5 güncellemesinin nihai sürümü için olası değişiklik listesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Bu da yazılımın Galaxy S25 ailesi için yakın zamanda yayınlanacağı beklentisini güçlendirdi.

Büyük sürprizler içermese de listede görsel iyileştirmeler, kamera geliştirmeleri ve genel performans optimizasyonları da dahil olmak üzere sistemde önemli ayarlamalar yer alıyor.

Fakat asıl öne çıkan özellik, yapay zeka özellikleriyle entegrasyon olmaya devam ediyor. One UI 8.5 güncellemesi öncelikle görüntü düzenlemeye odaklanan araçlarla Galaxy AI’ın yeteneklerini genişletiyor. Bunlar arasında fotoğrafları metin komutlarıyla değiştirme ve hatta öğeleri farklı görüntüler arasında taşıma yeteneği de bulunuyor.

Güncelleme ayrıca özel duvar kağıtları ve çıkartmalar oluşturma gibi yapay zeka tabanlı yaratıcı kaynakları merkezileştirerek Creative Studio’nun varlığını da güçlendiriyor. Listede halihazırda mevcut olan ama genel deneyime yönelik ayarlamalar ve iyileştirmelerden geçeceğini düşündüren Bixby üzerinden çağrı yanıtlama gibi özellikler de yer alıyor.

Samsung Galaxy S25 serisi özellikleri

Samsung Galaxy S25 Samsung Galaxy S25+ Samsung Galaxy S25 Ultra Ekran Full HD+ (2340 x 1080), 1-120 Hz, 2.600 nit, 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED QHD+ (3120 x 1440), 1-120 Hz, 2.600 nit, 6,7 inç 2X Dynamic AMOLED QHD+ (3120 x 1440), 1-120 Hz, 2.600 nit, 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB RAM Dahili depolama alanı 128 GB, 256 GB ve 512 GB 256 GB ve 512 GB 256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka kamera 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto 200 MP ana, 50 MP ultra geniş, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto, 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto Selfie kamerası 12 MP ön kamera 12 MP ön kamera 12MP ön kamera Pil kapasitesi 25W şarjlı 4.000 mAh batarya 45W şarjlı 4.900 mAh batarya 45W şarjlı 5.000 mAh pil Renk seçenekleri Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel) Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar 146,9 x 70,5 x 7,2 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm 162,8 x 77,6 x 8,2 mm Ağırlık 162 gram 190 gram 218 gram İşletim sistemi Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü