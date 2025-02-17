Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Samsung Galaxy S25 Ultra dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu

    Samsung Galaxy S25 Ultra gelişmiş bir ekran deneyimi sunuyor. Cihaz, DxOMark testlerinde "dünyanın en iyi ekranlı telefonu" unvanı elde etti.
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Görsel: Samsung
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Samsung Galaxy S25 Ultra üst düzey bir ekran deneyimine kapı aralıyor.
    • Gelişmiş bir ekran sunan model, DxOMark testlerinde son derece başarılı bir sonuç elde etti.
    • Cihaz bu testler sonucunda "dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu" unvanını kaptı.

    Samsung, Galaxy S25 Ultra ile başarılarını katlayarak büyütmeye devam ediyor. Şirketin yeni amiral gemisi telefonu, DxOMark’ta kritik bir teste tabi tutuldu. Cihaz girmiş olduğu ekran testinde zirveye çıktı. Böylelikle şu anda dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu unvanını elde etti.

    Galaxy S25 Ultra piyasaya çıktığından bu yana bir dizi teste girdi. Düşme testinden şaşırtıcı sonuçlar elde eden model, dayanıklılık testinde beklentileri karşılayarak selefi Galaxy S24’ü geride bıraktı. Ayrıca eski modele kıyasla ekran parlaklığı konusundaki başarısı da ispatlandı. Şimdiyse model, piyasada mevcut olan en iyi ekrana sahip olma avantajına ulaştı.

    Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 9 Pro XL’ı geçerek zirveyi kaptı

    Samsung’un yeni üst düzey modeli birçok testte rakiplerini geride bıraktı. Uzmanlar her parametreyi mercek altına aldı. Renk doğruluğu keşfedilmemiş seviyelere ulaştı. Kontrast ve doygunluk daha önce hiç görülmemiş seviyeleri yakaladı. Parlaklık kusursuz, okunabilirlik ise her bağlamda eşsiz olarak nitelendirildi.

    Samsung Galaxy S25 Ultra modeli 160 puan alarak testte son derece iyi bir puan elde etti. İlk sıradan tahtını kaybeden Pixel 9 Pro XL ise Pixel 9 Pro ile aynı puanı paylaşarak 158 puanla yetinmekle kaldı. Güney Koreli şirket, amiral gemisi cihazıyla tahtın tek sahibi oldu.

    Samsung Galaxy S25 Ultra - DxOMark ekran testi
    Samsung Galaxy S25 Ultra’nın DxOMark tarafından gerçekleştirilen ekran testi sonuçları

    Samsung Galaxy S25 Ultra videolarda renk üretimi konusunda öne çıkıyor. 167’lik puan bu alandaki mutlak üstünlüğünü ortaya koyuyor ve hiçbir rakibi bu performansa yaklaşamıyor.

    Ekranda uygulanan parlama önleyici teknoloji de önemli bir etken olarak nitelendiriliyor. İçerik görüntüleme, doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel bir sonuç veriyor. iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro ve Honor Magic 7 Pro gibi diğer üst düzey cihazlar ise karşılaştırma yapıldığında bu konularda oldukça zorlanıyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Samsung Galaxy S25 serisinin amiral gemisi benzersiz bir okunabilirlik sunuyor. Yansıma önleyici kaplama ve parlaklığın birleşimi, veritabanında eşi benzeri olmayan bir dış mekan görüntüleme deneyimi sağlıyor. Cihaz parlak güneş ışığında yapılan testlerde 2.600 nit değerine ulaşarak Galaxy S24 Ultra ile aynı performansı ortaya koyuyor.

    DxOMark, Galaxy S25 Ultra’nın kaydettiği önemli ilerlemeyi başarıyla karşılıyor. Videolar ve renkler, iç veya dış mekanlarda her türlü ortamda mükemmel okunabilirlikle görünüyor. Dokunmatik ekran her dokunuşa kusursuz yanıt veriyor. Tüm bu faktörler sayesinde kullanıcı deneyimi çok üst seviyelere ulaşıyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra yurt dışı fiyatları: Türkiye kaçıncı sırada?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra yurt dışı fiyatları: Türkiye kaçıncı sırada?

    Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri

    • Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı
    • Arka kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens
    • Selfie kamerası: 12MP ön kamera
    • Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil
    • Renkler: Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel)
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC
    • Boyutlar: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm
    • Ağırlık: 218 gram
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.