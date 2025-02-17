Samsung Galaxy S25 Ultra dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu oldu

Samsung Galaxy S25 Ultra üst düzey bir ekran deneyimine kapı aralıyor.

Gelişmiş bir ekran sunan model, DxOMark testlerinde son derece başarılı bir sonuç elde etti.

Cihaz bu testler sonucunda "dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu" unvanını kaptı.

Samsung, Galaxy S25 Ultra ile başarılarını katlayarak büyütmeye devam ediyor. Şirketin yeni amiral gemisi telefonu, DxOMark’ta kritik bir teste tabi tutuldu. Cihaz girmiş olduğu ekran testinde zirveye çıktı. Böylelikle şu anda dünyanın en iyi ekranına sahip telefonu unvanını elde etti.

Galaxy S25 Ultra piyasaya çıktığından bu yana bir dizi teste girdi. Düşme testinden şaşırtıcı sonuçlar elde eden model, dayanıklılık testinde beklentileri karşılayarak selefi Galaxy S24’ü geride bıraktı. Ayrıca eski modele kıyasla ekran parlaklığı konusundaki başarısı da ispatlandı. Şimdiyse model, piyasada mevcut olan en iyi ekrana sahip olma avantajına ulaştı.

Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 9 Pro XL’ı geçerek zirveyi kaptı

Samsung’un yeni üst düzey modeli birçok testte rakiplerini geride bıraktı. Uzmanlar her parametreyi mercek altına aldı. Renk doğruluğu keşfedilmemiş seviyelere ulaştı. Kontrast ve doygunluk daha önce hiç görülmemiş seviyeleri yakaladı. Parlaklık kusursuz, okunabilirlik ise her bağlamda eşsiz olarak nitelendirildi.

Samsung Galaxy S25 Ultra modeli 160 puan alarak testte son derece iyi bir puan elde etti. İlk sıradan tahtını kaybeden Pixel 9 Pro XL ise Pixel 9 Pro ile aynı puanı paylaşarak 158 puanla yetinmekle kaldı. Güney Koreli şirket, amiral gemisi cihazıyla tahtın tek sahibi oldu.

Samsung Galaxy S25 Ultra videolarda renk üretimi konusunda öne çıkıyor. 167’lik puan bu alandaki mutlak üstünlüğünü ortaya koyuyor ve hiçbir rakibi bu performansa yaklaşamıyor.

Ekranda uygulanan parlama önleyici teknoloji de önemli bir etken olarak nitelendiriliyor. İçerik görüntüleme, doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel bir sonuç veriyor. iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro ve Honor Magic 7 Pro gibi diğer üst düzey cihazlar ise karşılaştırma yapıldığında bu konularda oldukça zorlanıyor.

Samsung Galaxy S25 serisinin amiral gemisi benzersiz bir okunabilirlik sunuyor. Yansıma önleyici kaplama ve parlaklığın birleşimi, veritabanında eşi benzeri olmayan bir dış mekan görüntüleme deneyimi sağlıyor. Cihaz parlak güneş ışığında yapılan testlerde 2.600 nit değerine ulaşarak Galaxy S24 Ultra ile aynı performansı ortaya koyuyor.

DxOMark, Galaxy S25 Ultra’nın kaydettiği önemli ilerlemeyi başarıyla karşılıyor. Videolar ve renkler, iç veya dış mekanlarda her türlü ortamda mükemmel okunabilirlikle görünüyor. Dokunmatik ekran her dokunuşa kusursuz yanıt veriyor. Tüm bu faktörler sayesinde kullanıcı deneyimi çok üst seviyelere ulaşıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri