Samsung Galaxy S25 Ultra düşme testinden geçti: Sonuçlar şaşırttı

Galaxy S25 Ultra düşme testinden başarıyla geçti.

Üst düzey dayanıklılığa sahip olan akıllı telefon modeli birçok testten pozitif sonuçlar aldı.

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S25 Ultra kısa sürede dünya çapında büyük bir popülerlik yakaladı. Performans canavarı donanımı ve şık tasarımıyla öne çıkan model, dayanıklılık konusuna da beklentileri aşıyor.

Gerçekleştirilen son yapılan testler, telefonun dayanıklılığının beklentilerden üstün olduğunu ortaya koyuyor. PBKreviews adlı YouTube kanalı Galaxy S25 Ultra için düşme testi yaptı. Sonuçlar pek çok kişi için şaşırtıcı oldu.

Galaxy S25 Ultra üst düzey dayanıklılığıyla dikkat çekti

Yapılan testte Samsung Galaxy S25 Ultra için dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkıyor. Cihaz beton gibi sert bir yüzeye düşüyor. Telefon test edildiğinde bazı aşınma belirtileri gösterse de bu aşınmalar tahmin edilenden daha az oluyor.

Çok sayıda çizik ve boya hasarı yerine yalnızca birkaç iz göze çarpıyor. Telefonun gövdesinde kullanılan titanyum malzemesinin bu sonuçta önemli bir rol oynamış olduğu anlaşılıyor.

Düşme testinde ortaya çıkan özellikle ilginç bir nokta ise ekran camının dayanıklılığıyla ilgili oluyor. Bu tür testlerde çoğu zaman cam kırılıyor ya da çatlıyor. Galaxy S25 Ultra’nın ekranı ise herhangi bir hasar olmadan sağlam kalmayı başarıyor.

Galaxy S25 Ultra kavisli kenarların terk edildiği düz ekranıyla selefinden ayrılıyor. Kavisli ekranların cam yüzeyi daha fazla açıkta kaldığından dolayı darbelere karşı daha savunmasız oluyor. Yeni modelin düz yapısı ise darbe kuvvetinin daha eşit dağılmasını sağlıyor.

Fakat yine de bu videodaki Galaxy S25 Ultra’nın herhangi bir büyük hasara uğramamış olması, her koşulda aynı dayanıklılığa sahip olacağının garantisini vermiyor. Bu nedenle telefonunuzun bütünlüğünün uzun vadede korunması için ona gereken özeni göstermeniz tavsiye ediliyor. Ek koruma için ayrıca ekrana özel olarak tasarlanmış ekran koruyucuları satın almanızda da fayda olacak.

Son olarak Galaxy S25 Ultra’nın daha önce dayanıklılık testine girdiğini de belirtmekte fayda var. Öte yandan Samsung’un amiral gemisi telefonu ekran konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri

Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran

QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Arka kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens

200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens Selfie kamerası: 12MP ön kamera

12MP ön kamera Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil

45W şarjlı 5.000 mAh pil Renkler: Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel)

Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm

162,8 x 77,6 x 8,2 mm Ağırlık: 218 gram

218 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Galaxy S25 Ultra modelinin düşme testine girdiği videoyu aşağıdan da izleyebilirsiniz: