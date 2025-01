Galaxy S25 Ultra ile S24 Ultra yan yana: Ekran parlaklığında etkileyici iyileştirme

Geçen hafta küçük kardeşleri Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus ile birlikte resmi olarak duyurulan Samsung Galaxy S25 Ultra, markanın akıllı telefonları için halihazırda sunduğu en iyi teknolojileri bir araya getirerek geçen yılki S24 Ultra modeline göre önemli yükseltmeler sunuyor. Üst düzey özelliklere sahip olan cihaz, yeni bir yansıma önleyici katmanla donatılmış, Gorilla Glass Armor 2 ile güçlendirilmiş bir ekran sunuyor.

Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy S25 Ultra’nın selefine göre ne gibi avantajlar sunduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Cihazın yeni yansıma önleyici gelişmiş ekranı, Galaxy S24 Ultra‘dan çok daha iyi bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. İşte detaylar…

Corning’e göre yeni koruma daha da gelişmiş bir performansa kapı aralıyor. Galaxy S25 Ultra’nın bu korumayla birlikte 2,2 metre yüksekliğe kadar düşmelere karşı dayanıklı olduğu vurgulanıyor. Şirket, ekranın yansıma önleme özelliğiyle ilgili iyileştirmeler hakkında pek fazla detay sunmasa da ortaya çıkan son görüntüler, S24 Ultra’ya göre olağanüstü bir fark olduğunu bizlere yansıtıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra, doğrudan selefi olan Galaxy S24 Ultra ile yan yana görüntülendi. Aşağıda yer alan görüntüden de anlaşılacağı gibi Samsung’un en yeni amiral gemisi, ortam ışığından kaynaklanan yansımalara çok daha dayanıklı bir ekrana sahip. @theonecid adlı X kullanıcısının paylaştığı görüntüyü aşağıdan inceleyebilir ve iki cihazın parlaklık seviyesini karşılaştırabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Ice Universe tarafından sosyal medyada paylaşılan yeni video, Galaxy S25 Ultra modelinin ekran yansımalarına karşı nasıl bir tepki verdiğini bizlere gösteriyor. Yayınlanan videodan anlaşıldığı kadarıyla cihaz, en yoğun ışık ortamlarında bile kusursuz bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor.

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 27, 2025