Samsung Galaxy S25 Ultra dayanıklılık testinde: S24 Ultra’dan daha mı iyi?

Samsung Galaxy S25 Ultra bir dizi dayanıklılık testine tabi tutuldu.

Amiral gemisi cihazın, selefi Galaxy S24 Ultra'ya göre çok daha dayanıklı bir yapıya sahip olduğu ortaya çıktı.

Cihaz sağlam malzeme yapısı ve geliştirilmiş yapısal tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi henüz piyasaya çıkalı çok kısa bir süre oldu. Üst düzey özelliklere sahip olan cihazın resmi çıkış tarihi 7 Şubat olarak duyuruldu. Fakat bazı şanslı kişiler çeşitli mağazalarda bir kopyaya daha erken ulaşmayı başardı.

Eğer siz de bu gelişmiş akıllı telefon modelini satın alanlardan biriyseniz ya da siparişinizin teslimatını sabırsızlıkla bekliyorsanız, cihazın önemli bir teste girdiğini belirtelim. Serinin en gelişmiş modeli olan Samsung Galaxy S25 Ultra dayanıklılık testine girdi. Cihaz üst düzey dayanıklılığıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy S25 Ultra üst düzey dayanıklılık vaat ediyor

Dayanıklılık testleriyle tanınan ünlü YouTuber JerryRigEverything, Galaxy S25 Ultra’yı bir dizi zorlu teste tabi tuttu. İçerik üreticisi, telefonu kutusundan çıkardıktan sonra önceki model Galaxy S24 Ultra’ya göre ayırt edici bir unsura odaklandı.

YouTuber daha sonra S Pen’i çıkardı ve sayısallaştırıcının kalemin varlığını algılamasını sağlayan bakır bobini ortaya çıkardı. Ortaya çıkan ilginç detaylardan biri de S Pen’de Bluetooth özelliğinin kaldırılmasıyla pilin kullanılamaz hale gelmesine rağmen pil için bir yuvanın bulunması oldu.

Asıl testler çizilme dayanıklılığı testiyle başladı. Galaxy S25 Ultra yeni Corning Gorilla Armor 2 ile donatılmış olsa da çizilmeye karşı dayanıklılık konusunda önceki nesille kıyaslanabilir düzeyde görünüyor. Titanyum çerçeve çizilmelere karşı pek dayanıklı görünmüyor.

Öte yandan düğmeler daha da savunmasız bir durumda kalıyor. Fakat titanyumun yalnızca çerçevede mevcut olması düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durum olarak nitelendiriliyor. YouTuber biraz güç uygulayarak kamera halkalarını çıkarmayı da başarıyor. Kazara düşmeler konusunda tüketicilerin endişelenmenize gerek kalmayacağı vurgulanıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra modeli ayrıca aleve karşı da iyi bir dayanıklılık gösterdi. Bu testin sonrasında cihazda yalnızca küçük bir leke kaldı. Son olarak katlanabilir testlerde ise Samsung’un amiral gemisinin zaferini ilan ederek, hasarsız bir şekilde çıkmasını sağladı.

Samsung’un üst düzey akıllı telefonu bu nedenle oldukça sağlam bir ürün gibi görünüyor. Hatta selefi olan Galaxy S24 Ultra’dan biraz daha sağlam bir yapıya sahip olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla normal günlük kullanıma, hatta biraz daha yoğun kullanıma rahatlıkla dayanabileceği vurgulanıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri

Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran

QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı Arka kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens

200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens Selfie kamerası: 12MP ön kamera

12MP ön kamera Batarya kapasitesi: 45W şarjlı 5.000 mAh pil

45W şarjlı 5.000 mAh pil Renkler: Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel)

Titanyum gümüşü, titanyum grisi, titanyum mavisi, titanyum siyahı ve titanyum jetsiyahı (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm

162,8 x 77,6 x 8,2 mm Ağırlık: 218 gram

218 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy S25 Ultra modelinin dayanıklılık testi videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: