Galaxy S25 Ultra ve S24 Ultra’da Temmuz güncellemesi sonrası üç büyük sorun

Reklam

Samsung'un Temmuz 2026 güvenlik güncellemesinin ardından çok sayıda Galaxy S25 Ultra ve S24 Ultra kullanıcısı ciddi pil, ısınma ve şarj sorunları yaşadığını bildirdi.

Sorunun kaynağı, işlemciyi ekran kapalıyken bile sürekli çalışır durumda tutan bir yazılım hatası olarak gösteriliyor.

Samsung henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak kullanıcılar geçici çözümler paylaşıyor ve Ağustos yamasından düzeltme bekleniyor.

Samsung’un Temmuz 2026 tarihli One UI 8.5 güvenlik güncellemesinin dağıtımı planlandığı gibi gitmiyor. Güncellemeyi yükleyen çok sayıda Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S24 Ultra sahibi, kısa süre içinde ciddi yazılım kaynaklı sorunlarla karşılaştığını bildiriyor.

Şikayetler Samsung Community forumları ve Reddit üzerinde giderek artıyor. Kullanıcıların bildirdiği sorunlar üç ana başlıkta toplanıyor: aşırı pil tükenmesi, ısınma ve bazı cihazlarda yavaşlayan şarj hızı. Bu üç sorun aynı anda ortaya çıktığı için, üst segment fiyat ödeyen kullanıcılar açısından güncelleme ciddi bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Reklam

İşin ironik yanı, temel amacı Android açıklarını kapatmak olan bir güvenlik güncellemesinin kendi sorunlarını beraberinde getirmesi.

Aşırı pil tükenmesi

En yaygın ve en çok dile getirilen sorun, cihaz bekleme modundayken yani kilitli ama kapalı değilken yaşanan pil tükenmesi.

Samsung Community forumundaki bir kullanıcı, güncelleme öncesinde tamamen normal olan pil ömrünün güncellemeden sonra çarpıcı biçimde değiştiğini aktardı. Kullanıcı, cihazındaki pilin, yalnızca 2 saat 9 dakikalık aktif kullanıma rağmen 12 saatten kısa sürede yüzde 85’ten yüzde 5’in biraz üzerine düştüğünü belirtti. Başka bir kullanıcı ise ekran kapalıyken saatte yüzde 5 ile 7 arasında şarj kaybı yaşadığını ifade etti.

Teknik analizlere göre sorunun kaynağı, işlemciyi ekran kapalıyken bile sürekli uyanık tutan takılı bir yazılım süreci, yani wakelock olarak gösteriliyor. Bu durum, telefonun hiçbir şey yapmadığı anlarda dahi güç tüketmeye devam etmesine yol açıyor.

Isınma ve yavaşlayan şarj

Pil sorununun yanı sıra ısı yönetimi de ciddi bir problem haline gelmiş görünüyor.

Bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı, Temmuz güncellemesinin küçük ısınma sorunlarını düzeltmesini beklerken durumun tam tersine döndüğünü, telefonu kullanmadığı anlarda bile cihazın çok ısındığını aktardı. Bazı vakalarda arka planda takılı kalan bir WhatsApp yedekleme işleminin ısınmaya neden olduğu tespit edilse de, bunun herkes için geçerli bir açıklama olmadığı belirtiliyor.

Üçüncü sorun ise şarj hızında. Bir Galaxy S24 Ultra kullanıcısı, normalde yaklaşık 70 dakikada tamamlanan tam şarjın güncellemeden sonra üç saate kadar uzadığını bildirdi. Bu yavaşlamanın, cihazın aşırı ısınmaya karşı kendini korumak için uyguladığı termal kısıtlamayla ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Samsung’tan henüz açıklama yok

Bu haberin yazıldığı sırada Samsung’tan gelen herhangi bir resmi açıklama olmadığını da belirtmek gerekiyor. Söz konusu güncelleme, One UI 8.5 yazılım döngüsü kapsamında standart bir aylık bakım sürümü olarak gelmişti ve toplam 57 güvenlik açığını kapatıyordu. Yani güncellemenin kendisi önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor, sorun bu düzeltmelerin beraberinde getirdiği yan etkilerde. (Ayrıca bkz: Hangi Samsung modelleri ne zaman One UI 8.5 alacak?)

Kesin çözüm Samsung’dan gelecek bir yamaya bağlı. Önümüzdeki hafta dağıtılması beklenen Ağustos güvenlik güncellemesinin bu sorunları gidermesi umuluyor.

Ne yapabilirsiniz?

Resmi bir düzeltme gelene kadar kullanıcıların paylaştığı bazı geçici çözümler şöyle:

Önbellek bölümünü temizlemek (recovery menüsü üzerinden), kullanılmayan uygulamaları derin uyku moduna almak ve cihazı güvenli modda başlatarak sorunlu uygulamayı tespit etmeye çalışmak ilk denenebilecek adımlar.

Bunlara ek olarak pil korumasını en üst seviyeye almak, kablosuz güç paylaşımını kapatmak, yakındaki cihaz taramasını ve RAM Plus ayarını devre dışı bırakmak da öneriliyor. Isınma yaşayanlar için ise arka planda takılı kalmış olabilecek WhatsApp yedeklemesini kontrol etmek mantıklı bir başlangıç.

Eğer güncellemeyi henüz yüklemediyseniz, Samsung bir açıklama yapana kadar beklemenizi tavsiye ederiz.