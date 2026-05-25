Samsung Galaxy S25 serisi yeni One UI 8.5 özellikleri alacak

Samsung Galaxy S25 serisinin Haziran 2026 güvenlik yamasıyla birlikte yeni özelliklere kavuşması bekleniyor.

Şirketin resmi yazılım sunucularında tespit edilen bulgular, One UI 8.5'te yer alan bazı gizli özelliklerin S25 ailesine geleceğine işaret ediyor.

Şimdiye kadar Galaxy S26'ya özel olan bazı özellikler, böylece nihayet eski modellere de ulaşacak.

Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi, Haziran ayı güvenlik yaması ile beraber One UI 8.5 yazılımının getirdiği bazı yeni özelliklere sahip olacak. Samsung’un sunucusunda kayıtlı bir sürüm aracılığıyla ortaya çıkan bu önemli gelişme, şimdiden kullanıcıları heyecanlandırdı.

Amiral gemisi modellerini güncel tutmak için çalışmalarına son sürat devam eden şirket, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni güncelleme ile birlikte kullanıcı deneyimini zirveye taşıyacak önemli dokunuşlarda bulunacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Galaxy S25 modellerine gelecek yenilikler sızdı

Ön verilere göre amiral gemisi Galaxy S25 Ultra için test sürümlerinde, Samsung’un özellikle de yeni özellikler getiren güncellemeleri belirtmek için kullandığı bir kod olan “U” harfi bulunurken, yalnızca güvenliğe odaklanan düzeltmeler “S” harfiyle tanımlanıyor.

SammyGuru’ya göre beklentiler, One UI 8.5’te yer almayan Galaxy S26 ailesine ait bazı önemli özelliklerin nihayet S25 modellerine de ulaşacağına işaret ediyor. Örnek olarak 24 MP çekim modu, “Horizontal Lock” özelliği, “Now Nudge” ve “Notification Highlights” özelliklerini gösterebiliriz.

Galaxy S26 serisinde sergilenen bu özelliklere ek olarak Samsung, Galaxy S25 serisi için hız kontrolü, hassasiyet ve video yumuşatma odaklı çeşitli kamera araçları da yayınlayabilir.

S25 serisinde yer alabilecek bir diğer yeni özellik ise parmak izi okuyucusu için geliştirilen yeni hassasiyet optimizasyon aracı olabilir. İlk olarak S26 serisinde tanıtılan bu araç, Mayıs güncellemesiyle Galaxy S25 FE‘ye de getirildi. Bu da Haziran ayında serinin ana modellerine de gelme olasılığını güçlendiriyor.

Samsung, nihai sürümün içeriğini yalnızca güvenlik düzeltmelerine odaklanacak şekilde değiştirebilir olsa da testlerin ileri aşaması yeni özelliklerin yakın zamanda geleceğini gösteriyor.

Bu özelliklerin One UI 8.5 Beta sürümünde test edildiğini, ama Samsung’un kararlı sürümde bunların hepsini kaldırdığını ve bunun kullanıcılar arasında büyük bir tepkiye yol açtığını da hatırlatmakta fayda var.