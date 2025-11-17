Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy S25 serisi için Kasım ayı güncellemesi çıktı

    Samsung Galaxy S25 serisi için toplam 34 güvenlik iyileştirmesi içeren Kasım 2025 güvenlik güncellemesi resmen yayınlandı.
    Galaxy S25 Ultra
    • Samsung, amiral gemisi Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra için Kasım 2025 güvenlik güncellemesini yayınlamaya başladı.
    • Yeni güncelleme, Android ve One UI'daki güvenlik açıklarını düzelten 34 önemli iyileştirme içeriyor.
    • İlk olarak Güney Kore'de dağıtılan bu güvenlik yamasının bu hafta Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisi modelleri için Kasım 2025 güvenlik yamasını nihayet dağıtmaya başladı. Fakat şirket bu kez alışılmadık bir dağıtım programı stratejisiyle karşımıza çıktı.

    En son güvenlik yaması ilk olarak giriş seviyesi Galaxy A17 5G ve Galaxy A06 5G modelleri için yayınlanmıştı. Bu da güvenlik güncellemelerinin genellikle amiral gemisi cihazlara ilk geldiği alışılmış modelin tersine bir durum olarak dikkat topladı. Şimdi ise güncelleme nihayet Galaxy S25 serisine ulaştı.

    Galaxy S25 ailesi beklenen güvenlik güncellemesine kavuştu

    Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra için yayınlanan yeni güncelleme, BYK5 ile biten bir donanım yazılımı içeriyor. Bir güvenlik yaması olduğu için yalnızca güvenlik açığı düzeltmeleri ve sistemin genel kararlılığına yönelik iyileştirmeler içeriyor.

    Samsung’un resmi güvenlik sayfasına göre Kasım 2025 yaması, Galaxy telefon ve tabletlerini etkileyen 45 güvenlik açığını gideriyor. Bunlardan ikisi kritik, 23’ü ise yüksek riskli olarak sınıflandırılıyor. Öte yandan bunların 11’i yalnızca Exynos yonga setlerine özel olduğundan dolayı Galaxy S25 serisindeki modeller için geçerli olmadığının altı çiziliyor.

    Galaxy S25 serisi

    Galaxy S25, Galaxy S25 Plus veya Galaxy S25 Ultra sahipleri yeni güncellemeyi “Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle” adımlarını sırasıyla takip ederek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

    Samsung Galaxy S25 serisi Eylül ayında Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini aldı. Bu yazılım, Galaxy AI için yeni özellikler ve çeşitli iyileştirmeler getirdi.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Samsung şu anda 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan arayüzün artımlı bir sürümü olan One UI 8.5 üzerinde çalışıyor. Öte yandan şirket, yeni amiral gemisi Galaxy S26 modelleri için de çalışmalarına son sürat devam ediyor.

    Samsung Galaxy S25 serisi teknik özellikleri

    Galaxy S25 Galaxy S25+
    Galaxy S25 Ultra
    Ekran boyutu 6,2 inç 6,7 inç 6,9 inç
    Ekran çözünürlüğü Full HD+ (2340×1080) QHD+ (3120×1440)
    QHD+ (3120×1440)
    İşlemci Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    Snapdragon 8 Elite for Galaxy
    RAM kapasitesi 12 GB 12 GB 12 GB
    Depolama alanı 128/256/512 GB 256/512 GB
    256/512 GB/1 TB
    Ana arka kamera 50 MP 50 MP 200 MP
    Ultra geniş kamera 12 MP 12 MP 50 MP
    Telefoto lens 10 MP (3x) 10 MP (3x)
    10 MP (3x) + 50 MP (5x)
    Pil kapasitesi 4.000 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh
    Hızlı şarj 25W 45W 45W
    Ağırlık 162 gram 190 gram 218 gram

