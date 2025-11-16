OnePlus 15 ilk güncellemesine kavuştu: İşte yenilikler

Reklam

OnePlus 15, küresel pazara sunulmasının hemen ardından OxygenOS 16.0.1.303 güncellemesine ulaştı.

Yayınlanan güncelleme, Kasım 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Şu anda Hindistan ve Avrupa Birliği bölgelerinde dağıtıma sunulan yazılımın birkaç gün içerisinde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Amiral gemisi OnePlus 15 modeli için ilk yazılım güncellemesi resmen yayınlandı. İlk olarak Ekim ayı sonunda Çin’de piyasaya sürülen cihaz, 13 Kasım’da ise küresel pazara ulaştı. Global sürümden günler sonra kullanıcıları heyecanlandıran güncelleme bildirimleri düşmeye başladı.

OnePlus’ın üst düzey akıllı telefonu, Hindistan’da OxygenOS 16.0.1.303 (CPH2745_16.0.1.303-EX01) ve Avrupa Birliği’nde (CPH2747_16.0.1.303-EX01) sürümlerini aldı. Yayınlanan yeni güncelleme, Kasım 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Ayrıca kullanıcılar için başka ilgi çekici değişiklikler de sunuluyor.

OnePlus 15 güncelleme ile birlikte yeni özellikler aldı

OnePlus Community’den gelen bilgilere göre yeni güncelleme ile birlikte birçok önemli yeni özellik kullanıcılarla buluşuyor.

Seçili Flux temaları düzenlenirken saatin yeniden boyutlandırılması konusunda kullanıcı dostu bir iyileştirme sunuluyor. Kullanıcılar artık widget’ları yeniden adlandırabilecek. Öte yandan aynı boyuttaki diğerlerinin üzerine sürükleyerek üst üste yerleştirebilecek.

Gizmochina’nın haberine göre Fotoğraflar uygulaması artık portre ve mimari fotoğraflar için kırpma veya döndürme sırasında otomatik düzeltme özelliğine sahip. Bununla birlikte uygulama, videoları zil sesi olarak seçme olanağı da sunuyor.

Telefon Yöneticisi artık daha hızlı tehdit taramasına olanak tanıyor. Parmak izi animasyonu kilit ekranında parlayan bir efektle yenileniyor. AI LinkBoost Network Engine yeni bir arayüze kavuşuyor. Son olarak ağ hızını, gecikmeyi ve indirme ve yükleme hızlarını test etmek için araçlar da mevcut.

OnePlus 15 bölgeye bağlı olarak güncellemeyi OTA aracılığıyla kademeli olarak alıyor. Henüz otomatik olarak güncelleme bildirimi almadıysanız, cihaz ayarlarınızdan manuel olarak bunu kontrol etmeniz yeterli olacak.

OnePlus 15 özellikleri

Boyutlar: 161,4 x 76,7 x 8,1 mm

Ağırlık: 215 gram

Ekran: 1272 x 2772 piksel çözünürlüğe, 165Hz yenileme hızına ve Gorilla Glass korumasına sahip 6,78 inç LTPO AMOLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera (f/2.4)

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8, OIS) / 50 MP sensörlü periskop telefoto lens (f/2.8, OIS, 3.5x optik zoom) / 20 MP sensörlü (f/2.0, 116º) ultra geniş lens

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ekran içi parmak izi okuyucu

Batarya kapasitesi: 120W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 7.300 mAh Si/C batarya

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü