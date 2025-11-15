Samsung Galaxy Z Flip 8 daha ince ve hafif olacak

Reklam

Samsung, Galaxy Z Flip 8'in kalınlık ve ağırlığını yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyor.

Markanın yeni katlanabilir kapaklı telefonu, tüketicilerin "daha ince ve hafif" algısını pekiştirmeye odaklanacak.

Yüzde 10'luk bir incelme ile Galaxy Z Flip 8'in açıkken yaklaşık 6 mm, kapalıyken ise 12 mm kalınlığa ve 170 gram ağırlığa ulaşması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yaz piyasaya süreceği katlanabilir Galaxy Z Flip 8 modelinin kalınlığını ve ağırlığını en az yüzde 10 oranında azaltabilir. Asya merkezli The Bell’in aktardığı bilgilere göre şirket, tüketicilerin cihazın daha ince ve hafif olduğunu algılamasını istiyor. Bu da daha cesur bir tasarıma yol açabilir.

Ortaya çıkan son detaylara göre bu değişiklik, Samsung’un katlanabilir cihaz satışlarını 2025 yılına göre yüzde 10 artırarak toplam 6,7 milyon adede çıkarmayı hedefleyen stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkacak. Yüzde 10’luk bir azalma, Galaxy Z Flip 8’in açıkken yaklaşık 6 mm, kapalıyken ise 12 mm kalınlığında olmasını sağlayacak. Ayrıca cihaz 170 gram ağırlığında olacak.

Galaxy Z Fold 7’nin başarısı Z Flip 8’e yön verdi

GSMArena’ya göre Galaxy Z Fold 7’nin tasarımına gelen olumlu tepkiler, satışları artırmak için ilginç bir yol olduğunu gösteriyor. Cihazın lansmanı, selefine çok benzeyen Galaxy Z Flip 7’nin tanıtımıyla tezat oluşturuyordu.

Bu yaz piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 7, katlandığında yalnızca 8,9 mm, açıldığında ise 4,2 mm kalınlığında olup selefi Z Fold 6’dan yüzde 25 oranında daha ince bir tasarım sunuyor. Ayrıca 215 gram ağırlığında olan model, yine selefinden yüzde 10 daha hafif bir yapıya sahip.

Bununla birlikte Galaxy Z Flip 7, Motorola’nın Razr serisine benzer şekilde daha geniş bir dış ekrana kavuştu. Bu önemli yenilik, fark edilir birkaç görsel değişiklikten bir tanesi olarak karşımıza çıktı. Kalınlık, cihaz açıkken yüzde 6, kapalıyken ise yüzde 8 oranında azaltıldı.

Fakat geleneksel akıllı telefonlarda bir cihazın daha hafif ve daha ince olması her ne kadar cazibe unsuru gibi görünse de aslında bir başarı garantisi getirmiyor.

iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge modellerinin düşük satışları da bunu doğruluyor. Yakın zaman önce iPhone Air 2 ve Galaxy S26 Edge’in fişinin çekildiğini de belirtelim.