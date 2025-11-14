Android 16 tabanlı ColorOS 16 bu ay 8 OPPO telefona geliyor

Reklam

OPPO, Kasım ayında Find ve Reno serisi dahil olmak üzere ColorOS 16 güncellemesini alacak cihazlar için yol haritasını paylaştı.

Güncelleme, bu ay Find N serisi katlanabilir cihazlar ve Find X serisinin yanı sıra Reno 14 ve Reno 13 serilerini de kapsayacak.

Android 16 tabanlı yeni güncelleme, yapay zeka odaklı birçok yenilik ve önemli görsel iyileştirmeler ile karşımıza çıkıyor.

Kasım ayında Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini alacak OPPO telefonlar belli oldu. Geçen ayın sonlarında ilk olarak Çin pazarında kullanıcılarla buluşan nihai sürüm şimdi global pazara da açıldı. Bu ay birçok modelin küresel arenada yeni güncellemeden yararlanmaya başlayacağı vurgulanıyor.

Gizmochina’nın haberine göre OPPO’nun yeni kullanıcı arayüzü 6 Kasım’da Find N5, Find X8 ve Find X8 Pro modellerine ulaştı. 11 Kasım’da ise Find N3, Find N3 Flip ve Pad 3 Pro cihazlarında sunuldu. Güncellemenin ay sonuna kadar 8 cihaza daha geleceği açıklandı.

Kasım ayında ColorOS 16 alacak modeller belli oldu

Android 16 işletim sistemini temel alan yeni ColorOS 16 güncellemesi bu ay çok sayıda OPPO telefon ve tablete ulaşacak. Güncellemenin karalı sürümü Kasım ayının sonuna kadar aşağıdaki modellerde yayınlanacak:

OPPO Reno 14 Pro 5G

OPPO Reno 14 5G

OPPO Reno 14 5G Diwali Edition

OPPO Reno 14F 5G

OPPO Reno 13 Pro 5G

OPPO Reno 13 5G

OPPO Reno 13F 5G

OPPO Pad 3 Pro

ColorOS 16 ile gelen tüm yenilikler

OPPO’nun yeni kullanıcı arayüzü çok sayıda yeniliği de beraberinde getiriyor. Güncelleme ile birlikte karşımıza çıkan özellikler şunlar:

Kullanıcı arayüzüne daha temiz, pürüzsüz ve şeffaf bir görünüm kazandıran yeni tasarım dili Light Field tanıtıldı.

Liquid Glass UI adı yeni yarı saydam tasarım, arayüzün dokularını ve öğelerini sistem geneline entegre ediyor.

Akıcı görsel geçişler için yeni Luminous Rendering Engine motoru sunuldu.

Kilit ekranının herhangi bir yerine yerleştirilebilen yeni saat stilleri geldi.

Gölge efektleri ve tam ekran Her Zaman Açık Ekran desteği eklendi.

Kilit ekranına widget ekleme özelliği dahil oldu.

Flux ana ekranı arayüzün yarı saydam doğasına uyacak şekilde simgelerde ve ana ekranda özelleştirmeler sağladı.

Geliştirilmiş Trinity Engine desteği ile birlikte sistem kaynaklarını daha verimli yöneterek daha iyi performans, daha hızlı çoklu görev ve daha iyi güç verimliliği sağlanıyor.

Yoğun yük altında yüzde 37 daha yüksek sistem kararlılığı sunuluyor.

Cihaz sıcaklığında 4.1 derece düşüş sağlanıyor.

CPU yükünde yüzde 14 azalma elde ediliyor.

Uygulama başlatma hızında yüzde 26 artış sağlanıyor.

Uygulama içi tıklama tepki süresinde yüzde 30 hızlanma sunuluyor.

Önyükleme hızında yüzde 16 artış vaat ediliyor.

Genel güç verimliliğinde yüzde 13 iyileşme elde ediliyor.

Notlar, Ses Kaydı ve Takvim gibi temel uygulamalara daha derin yapay zeka entegrasyonu sunuluyor.

AI Portrait Glow adlı yeni özellik ile tek bir dokunuşla cilt tonlarını optimize eden ve ışığı dengeleyen yeni bir yapay zeka portre modu geliyor.

Gelişmiş Aqua Dynamics ile artık üç canlı aktivite destekleniyor. 110’dan fazla canlı hizmeti destekleyen Cloud Live Activities özelliği sunuluyor.

O+ Connect yükseltmesi ile birlikte Windows PC ve Mac’ler dahil olmak üzere diğer cihazlarla bağlantı güçlendiriliyor.

Tablet kullanıcıları için yeni Ekran Yansıtma özelliği sayesinde aynı anda beş adede kadar uygulama çalıştırma imkanı sağlanıyor.