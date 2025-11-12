HyperOS 3 alacak telefonlar listesine 10 model daha dahil edildi

Reklam

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3'ü alacak telefonlar listesine yeni modeller ekledi.

Güncelleme, Hyperland ve özelleştirilebilir kilit ekranı gibi önemli görsel yeniliklerin yanı sıra yapay zeka ile güçlendirilmiş çeviri ve metin yazma özelliklerini beraberinde getiriyor.

Şirket, MIX Flip ve Redmi Note 14 serisi de dahil olmak üzere ay sonuna kadar en az on cihaza daha HyperOS 3 kararlı sürümünü getirmeyi planlıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni nesil işletim sistemi HyperOS 3’ün küresel dağıtımına hız verdi. Yapay zeka destekli araçlar ve görsel iyileştirmelerle gelen Android 16 tabanlı güncelleme şu an itibarıyla Xiaomi Pad 7 için kullanıma sunuldu. Şirket, ay sonuna kadar ondan fazla cihaza daha güncellemenin geleceğini duyurdu.

Gizmochina’nın haberine göre, Xiaomi Pad 7’nin küresel modeline gelen OS3.0.2.0.WOZMIXM yapı numaralı yeni sürüm, Çin’deki lansmandan kısa bir süre sonra kullanıcılarla buluştu.

Güncelleme, Apple’ın Dynamic Island özelliğine benzeyen Hyperland olarak adlandırılan yeni bir arayüz, iOS 16 tarzı özelleştirilebilir kilit ekranı ve çoklu görevler için performans optimizasyonları gibi önemli yenilikler içeriyor. Ayrıca metin oluşturma ve çeviri yeteneklerini güçlendiren yeni yapay zeka özellikleri de paketin içinde bulunuyor.

HyperOS 3 güncellemesine kavuşacak diğer modeller

HyperOS 3 kararlı sürümü Kasım ayı bitmeden şu küresel cihazlara da ulaşacak:

Xiaomi MIX Flip

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

Daha önce de Xiaomi 15 serisi, Xiaomi 15T ailesi, POCO F7 Ultra ve Pad 7 Pro modelleri, geçtiğimiz aylarda HyperOS 3 küresel güncellemesini almıştı. Pad 7 ile devam eden dağıtım dalgası, Kasım ayının sonunda Xiaomi’nin 2025 model serilerinin çoğunu en yeni ve en akıcı HyperOS sürümüne taşıyacak.

HyperOS 3 sürümü nasıl yüklenir?

Xiaomi kullanıcılarının yeni işletim sistemine geçişi için yapmaları gerekenler oldukça basit. Şirket, dağıtımı aşamalı olarak gerçekleştiriyor olsa da, güncellemenin cihaza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için birkaç adımı takip etmek yeterli. Dağıtım planına rağmen cihazınızda HyperOS 3’ü kontrol etme adımları şöyle:

Öncelikle telefonunuzun ana ekranından “Ayarlar” menüsüne giriş yapın.

Açılan menüde “Hakkında” seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.

Karşınıza gelen ekranda yer alan “Güncellemeleri Kontrol Et” düğmesine tıklayın.

Eğer güncelleme sizin cihazınıza ulaşmışsa, indirme ve yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Öte yandan Xiaomi henüz aşağıdaki akıllı telefon modellerinde yeni kullanıcı arayüzünü test etmeye başlamadı:

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

POCO F5 5G

POCO M6 Pro

Redmi Note 12 Turbo

Xiaomi 12T

Son olarak “HyperOS 3.1 güncellemesini almayacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar” içeriğimize de göz atabilirsiniz.