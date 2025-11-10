Xiaomi 17 Ultra mobil fotoğrafçılar için büyük yenilikler sunacak

Reklam

Xiaomi 17 Ultra'nın arka kamera setinde ana, ultra geniş ve telefoto lensler için 50 MP sensörler kullanılması bekleniyor.

En dikkat çekici yenilik ise orta ve uzun mesafelerde yüksek zoom yeteneği sunacak 200 MP çözünürlüğündeki periskop telefoto sensörü olabilir.

Cihazın 100W hızlı şarj destekli 6.800 mAh kapasiteli bir bataryaya ve 2K çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızlı 6,9 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin çok yakında Çin pazarında yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra modelini resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor. Yakın zaman önce ortaya çıkan bazı sertifikalar, modelin 2025 yılı sonuna kadar resmi olarak piyasaya sürülebileceğini ve üst düzey özelliklerle güçlendirileceğini bizlere gösteriyor.

Digital Chat Station’ın haberine göre yeni Xiaomi telefonu mobil fotoğrafçılar için benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapacak. Sızıntılar, cihazın kamera seti ile ilgili ayrıntıları gözler önüne serdi. Son sızıntılar ise amiral gemisinin bazı yeni özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

200 MP periskop lens ve LOFIC teknolojisi bulunacak

Xiaomi 17 Ultra’nın f/1.6 diyafram açıklığına sahip büyük bir ana sensöre, daha iyi ışık kullanımı ve daha az yansıma için yeni nesil LOFIC teknolojisine sahip olacağını iddia ediyor.

Performans canavarı akıllı telefon modeli, düşük ışık performansını ve genel keskinliği artırmak için f/4.5 etkili diyafram açıklığına sahip olabilir.

Fakat asıl öne çıkan özellik, orta ve uzun mesafelerde yüksek yakınlaştırma sunabilen, f/8.6 diyafram açıklığına sahip 200 megapiksel periskop lens olacak. Bu sensör, daha fazla çok yönlülük için Xiaomi’ye özel bir optik sistem kullanacak.

Xiaomi 17 Ultra, selefi Xiaomi 15 Ultra‘ya göre önemli dokunuşlar içeren yenilenmiş bir tasarıma sahip olacak. Premium görünümünü koruyan büyük bir düz ekran ve ayırt edici dairesel bir kamera modülü bekleniyor.

Xiaomi 17 Ultra’dan neler bekleniyor?

Önceki söylentilere göre Xiaomi 17 Ultra modeli 50 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel Samsung JN5 ultra geniş açılı sensör, 50 megapiksel Samsung JN5 telefoto sensör ve 4×4 RMSC teknolojisine sahip 200 megapiksel Samsung HPE periskop sensöre sahip olacak.

Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 50 megapiksel OmniVision OV50M ön kamera yer alacak.

Cihazın diğer teknik özelliklerinin, yakın zaman önce duyurulan Xiaomi 17 Pro Max ile aynı olması bekleniyor. Modelin 2K çözünürlüğe sahip 6,9 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipi ve ultrasonik parmak izi okuyucusu ile geleceği söyleniyor.