Samsung Galaxy S26 Ultra yıllar sonra nihayet kablosuz şarj gücünü artıracak

Samsung Galaxy S26 Ultra, selefinin 15W hızını atlayarak 25W kablosuz şarjı destekleyecek.

Söylentilere göre Galaxy S26 ve S26+ modelleri de 15W'tan 20W'a yükseltme alacak.

Serinin tüm üyelerinin Qi 2.2 standardını ve gerekli dahili mıknatısları içereceği aktarıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy akıllı telefonları için beş yıldan uzun süredir statik kablosuz şarj hız desteğini koruyor. Fakat çok yakında Galaxy S26 Ultra ile birlikte bu dönemin sona ermesi bekleniyor.

Söylentilere göre cihaz nihayet selefinden daha hızlı 25W kablosuz şarjı destekleyecek. Çoğu amiral gemisi Çin Android telefonunun zaten 50W ya da daha hızlı kablosuz şarj desteği mevcut. Bu önemli gelişme, Samsung’u rakiplerine karşı bir adım daha öne taşıyacak gibi görünüyor.

Şimdiye kadar Samsung ve Google’ın amiral gemisi modelleri yalnızca 15W kablosuz şarj hızıyla sınırlıydı. Fakat Google bu yıl Pixel 10 Pro XL ile hem Qi 2.2 kablosuz şarjı hem de 25W gücü tanıtarak bu eğilimi bozdu. Apple ise 2024’ün ilerleyen dönemlerinde iPhone 16 Pro serisiyle birlikte iPhone’lara 25W kablosuz şarj desteğini entegre etti.

Galaxy S26 Ultra, 25W kablosuz şarj desteğine sahip olacak

ET News’den gelen son raporlar, Samsung’un Galaxy S26 Ultra’ya 25W Qi 2.2 kablosuz şarj desteği ekleyerek Google ve Apple’ın yolunu takip etmeyi planladığı iddia ediliyor.

Samsung telefonlar için bu yükseltme, uyumlu bir kablosuz şarj cihazı kullanmanız koşuluyla 5.000 mAh pillerinin çok daha hızlı şarj olmasını sağlayacak. Önceki model olan Galaxy S25 Ultra ile yapılan karşılaştırmalar, ikincisinin kablosuz olarak yalnızca 15W güç çekebilmesi nedeniyle farkı vurguluyor.

Ortaya çıkan söylentiler kablolu şarja da uzanıyor. Gelen sızıntılar, Galaxy S26 Ultra’nın 60W güce çıkacağını, bu değişikliğin tam şarj olma süresini önemli ölçüde azaltacağını bizlere gösteriyor.

Öte yandan sızıntılar, bu avantajın yalnızca amiral gemisi modelle sınırlı olmayacağını öne sürüyor. Samsung ayrıca standart Galaxy S26 ve S26+ modellerinde kablosuz şarj hızlarını artırarak mevcut 15W’tan 20W’a çıkarmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen Galaxy S26 serisindeki üç telefon da Qi 2.2 standardı için yerel destek için gerekli olan dahili mıknatıslara sahip olacak. Mıknatısların dahil edilmesi, telefonların uyumlu aksesuarlara ve şarj pedlerine manyetik olarak yapışmasını sağlayarak daha güvenli ve istikrarlı bir şarj deneyimi sağlayacak.

Ortaya çıkan son raporlar, Samsung Galaxy S26’nın çıkış tarihi olarak Ocak ayı sonlarına işaret ediyor. Cihazın satışlarının ise Şubat ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.