iOS 26.2 Beta 2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

iOS 26.2 Beta 2 güncellemesi geliştiricilerin erişimine sunuldu.

Gece geç saatlerde gelen yeni güncelleme, çok sayıda ilgi çekici yeniliği karşımıza çıkarıyor.

iOS 26.2'nin kararlı sürümünün Aralık ortası veya sonlarında resmi olarak yayınlanması bekleniyor.

Apple bu gece iOS 26.2 Beta 2 güncellemesini geliştiriciler için resmen yayınladı. Duyurulan yeni test sürümü, birçok önemli ince ayar ve yeni özellik ile karşımıza çıkıyor.

iPhone’lardaki temel uygulamaların işlevselliğini artırmaya odaklanan güncelleme, ayrıca Liquid Glass tasarım dilini tüm ekosistem genelinde daha tutarlı bir hale getirmeye çalışıyor.

Ayrıca Apple’ın yalnızca iPhone’lara odaklanmadığını da eklemekte fayda var. Şirket yine bu gece iPadOS, macOS, watchOS, visionOS ve tvOS’nin 26.2 Beta 2 güncellemelerini de geliştiricilerin erişimine sundu.

iOS 26.2 Beta 2 ile gelen yeni özellikler

Apple’ın yeni Beta güncellemesi çok sayıda yeniliğe ev sahipliği yapıyor. 9to5Mac’in haberine göre güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunulan özellikler arasında şunlar karşımıza çıkıyor:

Oyunlar uygulamasının kütüphanesine sıralama ve filtreleme seçenekleri sunuldu. Oyun kumandası ile navigasyon desteği iyileştirildi. Ayrıca oyun oynanırken skor güncellemeleri gerçek zamanlı hale geldi.

Ölçüm (Measure) uygulamasındaki Su Terazisi (Level) özelliği Apple’ın yeni estetik dili olan Liquid Glass tasarımıyla güncellendi.

CarPlay’de Ayarlar bölümüne sabitlenmiş mesaj konuşmalarını devre dışı bırakma seçeneği dahil oldu.

Menüleri açmak için düğmelere dokunulduğunda görülen sistem animasyonları daha akıcı ve pürüzsüz hale geldi.

Notlar uygulamasının Apple Vision Pro için Logitech Muse desteği ekleyebileceğine dair ipuçları görüldü.

Yukarıda yer alan yeniliklerin yanı sıra geçen haftaki iOS 26.2 Beta 1 güncellemesi ile gelen yenilikler ise şu şekildeydi:

Kilit Ekranı saatindeki Liquid Glass efektinin şeffaflık seviyesini ayarlamaya yarayan yeni bir kaydırıcı eklendi.

“Acil” olarak işaretlenen Anımsatıcılar için alarm çalma özelliği sunuldu.

Uyku takibi skorlamasında en yüksek kategori olan “Mükemmel”in yerini “Çok Yüksek” aldı. Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda tüm kategori eşikleri yeniden düzenlendi.

Apple Podcasts, yapay zeka destekli bölümlenmemiş İngilizce podcast’ler için otomatik bölümler oluşturma yeteneği kazandı. Podcast içinde bahsedilen diğer podcast’lere kolay erişim bağlantıları geldi. Ayrıca platform artık içerik üreticilerinin eklediği şov bağlantılarını otomatik olarak toplamaya başladı.

Apple News uygulaması popüler bölümlere hızlı erişim sağlayan bağlantılarla güncellendi.