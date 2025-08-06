Samsung Galaxy A17 5G etkileyici tasarımıyla çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A17 5G bütçe dostu fiyat etiketiyle resmen tanıtıldı.

Exynos 1330 çipinden güç alan telefon, 25W şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor.

Cihaz şu anda Avrupa'da 230 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Samsung’un fiyat-performans odaklı yeni telefonu Galaxy A17 5G resmen tanıtıldı. Giriş seviyesi model, selefi Galaxy A16’ya birkaç yeni donanım iyileştirmesi sunuyor. Aynı zamanda görsel olarak da etkileyici dokunuşlarda bulunuluyor.

Sayısız sızıntının ardından karşımıza çıkan akıllı telefon modeli, aynı zamanda iddialı kamera yetenekleriyle de dedikodulara konu olmuştu. Nihayet duyurulan en göze çarpan kısmı yeni arka tasarım oluyor.

Samsung, Galaxy A16 5G’de görülen üç ayrı lensi, üç kameranın sol taraftaki belirgin bir bölümde yer aldığı, ama yine de LED flaştan ayrı olduğu yeni bir ada tasarımıyla değiştirdi. Göz alıcı bir görünümle karşımıza çıkan model, rakipleriyle sıkı bir rekabete hazırlanıyor.

Samsung Galaxy A17 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (1080 x 2340 piksel) sahip 6,7 inç Super AMOLED panel, 90 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus koruması ve 1.100 nit tepe parlaklığına sahip Infinity-U ekran

Full HD+ çözünürlüğe (1080 x 2340 piksel) sahip 6,7 inç Super AMOLED panel, 90 Hz yenileme hızı, Gorilla Glass Victus koruması ve 1.100 nit tepe parlaklığına sahip Infinity-U ekran İşlemci: Exynos 1330

Exynos 1330 RAM kapasitesi: 4 GB ve 8 GB RAM

4 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama / microSD kart ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB depolama / microSD kart ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 13 MP (f/2.0) ön kamera

13 MP (f/2.0) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.8), 5 MP sensörlü (f/2.2) ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü (f/2.2) makro lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.8), 5 MP sensörlü (f/2.2) ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü (f/2.2) makro lens Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C ve GPS bağlantısı

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C ve GPS bağlantısı Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil

25W şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,5 mm

164,4 x 77,9 x 7,5 mm Ağırlık: 192 gram

Samsung’un yeni uygun fiyatlı telefonu Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç Super AMOLED ekranla geliyor. Güney Koreli şirket burada iki iyileştirme daha sunuyor. Ekran artık maksimum 1.100 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve Gorilla Glass Victus korumasıyla destekleniyor. Böylelikle selefine göre önemli iyileştirmeler sağlanıyor.

Cihazda 50 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş ikincil sensör ve 2 megapiksel makro sensör, yeni Galaxy ana lensinde optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği yer alıyor. Selfie alanında ise ekranın üst kısmında oldukça belirgin bir çentiğin içerisinde 13 megapiksellik bir kamera yer alıyor.

Galaxy A17 5G, Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 1330 yonga setiyle geliyor. 4 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri sunuluyor. Ayrıca microSD kart ile hafıza 2 TB’a kadar genişletilebiliyor.

GSMArena’ya göre bütçe dostu telefon modeli 5.000 mAh bataryaya sahip. Aynı zamanda 25W kablosuz şarjı destekliyor. Geçen yılki pil kapasitesini korurken, cihaz Güney Koreli şirketin diğer cihazlarının trendini de takip ediyor. Biraz daha ince, doğrudan selefinde görülen 7,9 mm’ye kıyasla 7,5 mm’lik kalınlıkla karşımıza çıkıyor.

Galaxy A17 5G modeli Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 kullanıcı arayüzüyle kutudan çıkacak. Samsung’un altı yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri ve altı yıl boyunca güvenlik yamaları sunma sözünü sürdürüyor.

Samsung Galaxy A17 5G fiyatı

Uygun fiyatlı yeni Samsung telefonu siyah, mavi ve gir renk seçenekleri ile Avrupa’da satışa çıktı. İlk olarak İspanya ve Fransa pazarlarında satışa sunulan cihaz 230 Euro’luk fiyat etiketine sahip.