iOS 26.2 ne zaman çıkacak ve neler sunacak?

Reklam

Apple, iOS 26.2 güncellemesinin resmi çıkış tarihini Aralık ayı olarak doğruladı.

Merakla beklenen güncelleme, Aralık ortası veya sonlarına doğru kararlı sürümüyle yayınlanacak.

Güncellemenin en dikkat çekici özelliği, AirPods aracılığıyla gerçek zamanlı çeviri işlevi olacak.

Teknoloji devi Apple, iOS 26.2 güncellemesi ile Aralık ayında karşımıza çıkacağını doğruladı. Ay ortası ya da sonlarına doğru yayınlanması beklenen güncelleme önemli yeniliklerle kullanıcılara hitap etmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte bir dizi önemli iyileştirme ve hata düzeltmesi geleceği de biliniyor.

Peki ya iOS 26.2’nin özellikleri neler olacak? iPhone cihazlarına gelecek yeni güncelleme için geri sayım başlarken, geçen hafta yayınlanan ilk Beta sürümüyle birlikte bazı yenilikleri zaten biliyoruz. Sizler için iOS 26.2 ile gelecek yeniliklerle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

Reklam

iOS 26.2 ile gelecek tüm özellikler

Apple’ın güncelleme ile birlikte sunacağı en büyük yeniliklerden biri, Avrupa’da AirPods cihazları için gerçek zamanlı çeviri desteği olacak. Bu özellik, iPhone’umuzun yardımıyla konuşmamızı şu diller arasında çevirmek için AirPods’u kullanmamızı sağlayacak:

İngilizce

İngilizce

Fransızca

Almanca

Portekizce

İspanyolca

Basitleştirilmiş Çince

Geleneksel Çince

Japonca

Korece

İtalyanca

Liquid Glass’taki iyileştirmeler sürekli devam ediyor. Apple, neredeyse her güncellemede yeni tasarım diline bazı dokunuşlarda bulunuyor. iOS 26.2 yazılımı da kilit ekranındaki saatin şeffaflık seviyesini ayarlamak için bir kaydırıcı getiriyor. Saati tamamen şeffaf veya tamamen renkli hale getirmek mümkün kılınıyor.

Hatırlatıcılar uygulamasında önemli bir iyileştirme sunuldu. Apple, bir hatırlatıcının zamanı geldiğinde alarm kurmanıza olanak tanıyan bir seçenek ekledi. Hatırlatıcının saatini ve tarihini planlarken, “Acil” seçeneğini belirlerseniz, alarm olarak bildirilecek.

Apple, Podcasts uygulamasına üç önemli yeni özellik getirdi. Podcast içeriklerinde otomatik oluşturulan bölümler, bölümlerde bahsedilen yayınları doğrudan oynatıcıdan takip etme ve bir içerikte paylaşılan bağlantılara bölüm sayfasından hızlıca erişme seçenekleri eklendi.

Apple Music, karaoke için bile kullanabileceğiniz şarkı sözleri sunuyor. iOS 26.2 ile bu sözleri internet bağlantınız olmasa bile görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat bunun için önce şarkıyı indirmeniz gerekiyor.

Geliştirme aşamasında olan iOS 26.2 ile birçok yeni özellik geliyor. Bu yüzden gelecek Beta sürümlerinde daha da fazla yenilik görebiliriz. Bu güncellemenin yıl sonundan önce, Aralık sonuna kadar kararlı sürümüyle yayınlanması bekleniyor.