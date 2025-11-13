Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    iOS 26.2 ne zaman çıkacak ve neler sunacak?

    Apple, pek çok önemli yenilik içeren iOS 26.2 güncellemesinin resmi olarak Aralık ayında yayınlanacağını doğruladı. İşte güncellemeyle birlikte gelecek yeni özellikler...
    iOS 26
    Reklam
    • Apple, iOS 26.2 güncellemesinin resmi çıkış tarihini Aralık ayı olarak doğruladı.
    • Merakla beklenen güncelleme, Aralık ortası veya sonlarına doğru kararlı sürümüyle yayınlanacak.
    • Güncellemenin en dikkat çekici özelliği, AirPods aracılığıyla gerçek zamanlı çeviri işlevi olacak.

    Teknoloji devi Apple, iOS 26.2 güncellemesi ile Aralık ayında karşımıza çıkacağını doğruladı. Ay ortası ya da sonlarına doğru yayınlanması beklenen güncelleme önemli yeniliklerle kullanıcılara hitap etmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte bir dizi önemli iyileştirme ve hata düzeltmesi geleceği de biliniyor.

    Peki ya iOS 26.2’nin özellikleri neler olacak? iPhone cihazlarına gelecek yeni güncelleme için geri sayım başlarken, geçen hafta yayınlanan ilk Beta sürümüyle birlikte bazı yenilikleri zaten biliyoruz. Sizler için iOS 26.2 ile gelecek yeniliklerle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları bir araya getirdik.

    Reklam

    iOS 26.2 ile gelecek tüm özellikler

    Apple’ın güncelleme ile birlikte sunacağı en büyük yeniliklerden biri, Avrupa’da AirPods cihazları için gerçek zamanlı çeviri desteği olacak. Bu özellik, iPhone’umuzun yardımıyla konuşmamızı şu diller arasında çevirmek için AirPods’u kullanmamızı sağlayacak:

    • İngilizce
    • İngilizce 
    • Fransızca 
    • Almanca 
    • Portekizce 
    • İspanyolca
    • Basitleştirilmiş Çince 
    • Geleneksel Çince 
    • Japonca
    • Korece
    • İtalyanca
    AirPods canlı çeviri
    iOS 26 ile birlikte AirPods canlı çeviri özelliğine kavuşacak. / Kaynak: Apple

    Liquid Glass’taki iyileştirmeler sürekli devam ediyor. Apple, neredeyse her güncellemede yeni tasarım diline bazı dokunuşlarda bulunuyor. iOS 26.2 yazılımı da kilit ekranındaki saatin şeffaflık seviyesini ayarlamak için bir kaydırıcı getiriyor. Saati tamamen şeffaf veya tamamen renkli hale getirmek mümkün kılınıyor.

    iOS 26

    Hatırlatıcılar uygulamasında önemli bir iyileştirme sunuldu. Apple, bir hatırlatıcının zamanı geldiğinde alarm kurmanıza olanak tanıyan bir seçenek ekledi. Hatırlatıcının saatini ve tarihini planlarken, “Acil” seçeneğini belirlerseniz, alarm olarak bildirilecek.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Apple, Podcasts uygulamasına üç önemli yeni özellik getirdi. Podcast içeriklerinde otomatik oluşturulan bölümler, bölümlerde bahsedilen yayınları doğrudan oynatıcıdan takip etme ve bir içerikte paylaşılan bağlantılara bölüm sayfasından hızlıca erişme seçenekleri eklendi.

    Apple Podcasts yenilikleri

    Apple Music, karaoke için bile kullanabileceğiniz şarkı sözleri sunuyor. iOS 26.2 ile bu sözleri internet bağlantınız olmasa bile görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat bunun için önce şarkıyı indirmeniz gerekiyor.

    iPhone 17 yurt dışı fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 yurt dışı fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    Geliştirme aşamasında olan iOS 26.2 ile birçok yeni özellik geliyor. Bu yüzden gelecek Beta sürümlerinde daha da fazla yenilik görebiliriz. Bu güncellemenin yıl sonundan önce, Aralık sonuna kadar kararlı sürümüyle yayınlanması bekleniyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.