PlayStation Plus Kasım 2025 oyunları duyuruldu: GTA 5 geliyor

PlayStation Plus, 18 Kasım'dan itibaren toplam 9 yeni oyun sunacak.

Kataloğun en dikkat çeken oyunu Grand Theft Auto V oldu.

Listede ayrıca Pacific Drive, Still Wakes the Deep ve The Talos Principle 2 gibi dikkat çekici yapımlar da bulunuyor.

PS Plus Deluxe üyelerine özel Klasikler listesine ise Tomb Raider: Anniversary dahil oluyor.

Sony, 18 Kasım Salı günü PlayStation Plus Extra ve Deluxe kataloglarına eklenecek PS4 ve PS5 oyunlarının listesini yayınladı. Listede toplamda 9 oyun bulunuyor. Bunlardan 8 tanesi her iki Plus abonesine de açık olacak. Fakat 1 klasik oyun yalnızca Deluxe abonelerine özel olarak gelecek.

Kataloğa gelen en önemli yenilikler arasında GTA 6’nın ertelenmesinin duyurulmasından yalnızca birkaç gün sonra kataloğa geri döneceği duyurulan Grand Theft Auto V yer alıyor. Deluxe planına abone olanlar ayrıca Tomb Raider: Anniversary’nin de keyfini çıkarabilecek.

PS Plus Extra/Deluxe Kasım 2025’te gelecek oyunlar

Bu ay PlayStation Plus Extra ve Deluxe kataloğuna eklenecek oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

| PS5, PS4 Pacific Drive | PS5

| PS5 Still Wakes the Deep | PS5

| PS5 Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

| PS5, PS4 Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4

| PS5, PS4 The Talos Principle 2 | PS5

| PS5 Monster Jam Showdown | PS5, PS4

| PS5, PS4 MotoGP 25 | PS5, PS4

| PS5, PS4 Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4 [Yalnızca Deluxe aboneleri için]

2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5 oyunu tüm zamanların en çok satan ve en çok gelir elde eden eğlenceli ürünlerinden biri olarak adını tarihe kazımayı başardı. 2024 itibarıyla dünya çapında 200 milyondan fazla kopya satışına ulaşarak Minecraft’ın ardından tarihin en çok satan ikinci oyunu olarak öne çıkıyor.

PlayStation Plus’a nasıl abone olunur?

Öncelikle PS Store’a girin.

Ana sayfadaki “PS Plus’a katılın” butonuna basın.

Karşınıza çıkan planlardan birini seçin.

1, 3 ya da 12 aylık abonelik süresini seçin.

“Abone Ol” butonuna basın ve tanımlı ödeme yönteminizle işlemi onaylayarak satın almayı tamamlayın.

PlayStation Plus abonelik paketleri ve ücretleri şu şekilde:

Essential (1 Aylık): 270 TL

270 TL Essential (3 Aylık): 710 TL

710 TL Essential (1 Yıllık): 2.160 TL

2.160 TL Extra (1 Aylık): 405 TL

405 TL Extra (3 Aylık): 1.148 TL

1.148 TL Extra (12 Aylık): 3.645 TL

3.645 TL Deluxe (1 Aylık): 474 TL

474 TL Deluxe (3 Aylık): 1.354 TL

1.354 TL Deluxe (1 Yıllık): 4.266 TL