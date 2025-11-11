PlayStation’dan Japonya oyunlarına özel State of Play etkinliği

Reklam

Sony, 11 Kasım Salı gecesi özel bir State of Play yayını gerçekleştireceğini resmen açıkladı.

"State of Play Japan" adı verilen bu etkinlik, tamamen Japon ve Asya'nın diğer bölgelerinde geliştirilen oyunlara odaklanacak.

40 dakikadan fazla sürecek oyunda Capcom ve SEGA gibi büyük stüdyoların yanı sıra bağımsız geliştiricilerin projelerinin de duyurulması bekleniyor.

Sony bu gece gerçekleşecek yeni State of Play etkinliğini duyurdu. Merakla beklenen etkinlik, Japonya ve Asya'nın diğer bölgelerinde üretilen oyunlara odaklanacak özel bir sunum olacak.

Etkinlikte ünlü bir anime oyuncusu ve seslendirme sanatçısı tarafından sunulacak Japonca seslendirmeler içerecek. Kapsamlı sunumun Capcom ve Sega gibi tanınmış isimleri de içermesi bekleniyor. Ayrıca Sony’nin başka sürprizler yapması da olası görünüyor.

Etkinlik Türkiye saatiyle 01:00’de başlayacak

Sosyal medyada ve resmi blogda yapılan duyuruya göre “State of Play Japan” etkinliği bu Salı günü, Türkiye saatine göre gece 01:00’de başlayacak.

Yaklaşık 40 dakika kadar sürecek olan etkinliğin sunuculuğunu, Attack On Titan/Shingeki no Kyojin’den Eren Yeager, My Hero Academia/Boku no Hero Academia’dan Shoto Todoroki ve Seven Deadly Sins/Nanatsu no Taizai’den Meliodas gibi karakterlerle tanınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Yuki Kaji üstlenecek.

Kaji’nin varlığı, yayının Japonca olacağını gösteriyor. Bununla birlikte global PlayStation YouTube hesaplarında İngilizce altyazı seçeneği de mevcut olacak.

State of Play Japan etkinliğinden neler bekleniyor?

Sony, State of Play Japan’da hangi oyunların yer alacağını henüz açıklamadı. Fakat yine de şirket, etkinlikten neler bekleyebileceğimize dair bizlere bazı ipuçları verdi.

Sony’den gelen bilgilere göre etkinlikte “büyük oyunlar, röportajlar ve merakla beklenen oyunlar hakkında haberler” yer alacak. Aynı zamanda “sevilen dizilerden özgün bağımsız yapımlara kadar her şey” ele alınacak.

Bu yorumla birlikte Resident Evil: Requiem gibi büyük yapımların yanı sıra diğer Capcom oyunlarını da göreceğimizin neredeyse kesin olduğu söylemek mümkün. Ayrıca Square Enix, Bandai Namco, Konami ve Sega gibi geliştiricilerin de oyunda yer alabileceği anlaşılıyor.

Öte yandan PlayStation’ın doğrudan dahil olduğu bir dövüş oyunu olan Marvel Tokon: Fighting Souls gibi daha fazla oyun görmemiz muhtemel. Final Fantasy ve Persona gibi beğenilen Japon serileri de potansiyel sürprizler arasında yer alıyor.