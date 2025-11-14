Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy S26 fiyat artışını engellemek için tasarımından taviz verecek

    Samsung, temel Galaxy S26 modelinin fiyatını rakibi iPhone 17 ile aynı seviyede tutmak için daha ince tasarım ve daha büyük bataryadan vazgeçiyor.
    Galaxy S26 fiyatları
    • Samsung, temel Galaxy S26 modelinin fiyatını Galaxy S25 ile aynı şekilde 799 dolar seviyesinde tutmayı planlıyor.
    • Şirket, daha ince bir tasarım ve daha büyük bir batarya gibi maliyet artırıcı planlarını rafa kaldırdı.
    • Samsung'un bu stratejisi, rakibi Apple'ın iPhone 17'de fiyatı sabit tutma stratejisini takip ediyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında duyurulması beklenen Galaxy S26 serisindeki stratejisini değiştiriyor. Söylentilere göre şirket, serinin temel modelinin fiyatını sabit tutmak için bazı tavizler verecek.

    Markanın maliyetleri düşürmek ve lansman fiyatını korumak adına daha ince tasarımdan vazgeçebileceği söyleniyor. Söylentilere göre Samsung’un mobil bölümü, Ekim ayında fiyatı 799 dolar seviyesinde tutmayı önceliklendirdi. Bu fiyat, iPhone 17 yurt dışı fiyatları ile aynı seviyede olacak. Ayrıca selefi Galaxy S25 ile de aynı rakamlarda kalacak.

    Samsung’un Galaxy S26 ile ilgili planları değişti

    Güney Koreli merkezli Newspim’den gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S26’nın orijinal planı kalınlığını 6,9 mm’ye düşürmek ve pil kapasitesini 4.900 mAh’ye çıkarmak istiyordu. Ancak bu durum şirketin başlangıçta planladığı gibi ilerlemiyor.

    Fakat son değişiklikler ile birlikte modelin mevcut 7,2 mm kalınlığını koruyacağı ifade edildi. Aynı zamanda pil kapasitesinde 4.000 mAh’den yalnızca 4.300 mAh’ye küçük bir iyileştirme sağlanacağı ortaya çıktı.

    Galaxy S26

    Samsung’un yeni yaklaşımı, tüm Galaxy S26 serisini aynı şekilde etkilemeyecek. Temel model fiyat rekabetine odaklanırken; üst düzey modellerin, özellikle de serinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S26 Ultra’nın daha “premium” özelliklere odaklanması bekleniyor.

    Serinin ortanca kardeşi Galaxy S26 Plus, selefiyle aynı kalınlık ve pil kapasitesini koruyacak. Öte yandan S26 Ultra, 7,9 mm ile 0,3 mm daha ince olacak. Fakat cihazlar aynı 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelecek.

    Söylentilere göre Güney Kore ve Avrupa gibi pazarlardaki Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri, Samsung’un kendi Exynos 2600 işlemcisiyle donatılacak. Galaxy S26 Ultra ise yalnızca Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon çipini kullanacak.

    Samsung, Apple’ın stratejisini takip ediyor

    Bu değişikliğin, bileşen maliyetlerindeki küresel artış ve Apple’ın son fiyatlandırma stratejisiyle bağlantılı olduğu bildiriliyor. Samsung’un bu noktada rakibinin stratejisini takip edeceği vurgulanıyor.

    Bilindiği üzere Apple, Eylül ayında iPhone 17’yi 799 dolardan piyasaya sürerek iPhone 16’nın fiyatını korumayı tercih etti. Bu karar pazarda oldukça olumlu bir şekilde karşılandı. Bu senaryoda Samsung’un temel modelin fiyatını artırmanın riskli olacağını değerlendirdiği vurgulanıyor.

    Ortaya çıkan detaylara göre analistler bu iddia edilen değişikliği gerçekçi bir tercih olarak değerlendiriyor. Bu strateji, şirketin üst-orta segmentteki pazar payını korumasına ve giriş fiyatını iPhone ile aynı seviyeye getirmesine olanak tanıyacak gibi görünüyor.

