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    Bütçe dostu Samsung Galaxy A06 5G dört büyük güncelleme garantisiyle çıktı

    Samsung Galaxy A06 5G resmen tanıtıldı. Uygun fiyatlı telefon 4 büyük Android güncellemesi garantisiyle piyasaya çıktı.
    Samsung Galaxy A06 5G
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    • Samsung'un yeni giriş seviyesi Galaxy A06 5G modeli tanıtıldı.
    • Bütçe dostu yeni telefon, 4 büyük Android güncellemesini destekleyecek.
    • Galaxy A06 5G aynı zamanda geniş pil ömrüyle de rakipleri arasında öne çıkacak.

    Samsung Galaxy A06 5G nihayet resmi olarka tanıtıldı. İlk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayan yeni giriş seviyesi akıllı telefon modeli, 5G bağlantı desteğiyle serideki ilk akıllı telefon olarak öne çıkmayı başarıyor. Cihaz bütçe dostu bir fiyat etiketi sunmasına rağmen etkileyici özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Samsung’un yeni akıllı telefonu, geçen yılın Ağustos ayında resmiyet kazanan Galaxy A06 4G’nin “5G” bağlantısıyla ve çeşitli yönleriyle iyileştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 4 büyük Android güncellemesi vaadiyle gelen model, aynı zamanda uzun ömür pil desteğiyle de artı puan topluyor.

    Samsung Galaxy A06 5G özellikleri

    • Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • RAM kapasitesi: 4 GB ve 6 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 64 GB ve 128 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Çift Bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.3
    • Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü
    • Boyutlar: 167,3 x 77,3 x 8 mm
    • Ağırlık: 191 gram

    GSMArena’nın haberine göre Galaxy A06 4G ile oldukça benzer bir tasarım çizgisi izleyen Samsung’un yeni akıllı telefonu, 4G versiyonuyla aynı ekran boyutuna sahip. Cihaz 720×1600 piksel çözünürlüğe sahip 6,7 inçlik PLS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Ancak yeni ürünün yenileme hızı daha yüksek bir şekilde 90 Hz’e ulaşıyor.

    Samsung Galaxy A06 5G

    MediaTek Dimensity 6300 yonga setiyle donatılan Samsung Galaxy A06 5G, 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama alanı ya da 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olmak üzere üç farklı versiyonla bulunabiliyor. Her üç seçenekte de depolama alanı microSD ile genişletilebiliyor.

    Samsung’un cihazla ilgili vaadi, 2030’un başlarına kadar güvenlik yamalarının gelmesine destekle birlikte 4 yıllık Android güncellemeleri sunmak oluyor. Karşılaştırma amacıyla, 4G sürümü yalnızca iki işletim sistemi güncellemesi için uygun durumda.

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    Galaxy A06 5G modeli ayrıca 25W’a kadar şarj desteği sunan USB-C portundan güç alan 5.000 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Kamera kısmına geçersek, cihazda üç adet lens yer alıyor. Bunların ikisi arkada, biri de önde bulunuyor.

    Selfie kamerasında 8 MP (f/2.0) sensör yer alırken, arka tarafta ise 50 MP (f/1.8) ana lens ve derinlik kamerası olarak kullanılan 2 MP ikinci lens olmak üzere iki adet lens sunuluyor.

    Samsung Galaxy A06 5G

    Samsung Galaxy A06 5G, Android 15 üzerinde çalışan One UI 7 ile kutudan çıkıyor. Cihaz hala 12 5G bandıyla (1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78) uyumlu. Aynı zamanda Bluetooth 5.3’ü destekliyor ve daha az bağlantılı kardeşi gibi yan tarafta yepyeni bir parmak izi sensörüne de ev sahipliği yapıyor.

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    Samsung Galaxy A06 5G fiyatı

    Samsung’un yeni telefonu şu anda yalnızca Hindistan pazarında raflara gelmiş durumda. Çok yakında Türkiye pazarına da giriş yapması beklenen model 10.500 rupi (yaklaşık 4 bin TL) karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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