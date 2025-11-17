Samsung Galaxy Z TriFold için yazılım testleri başladı

Reklam

Samsung'un üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'un 5 Aralık'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Merakla beklenen cihazın ABD pazarına özel olarak kilitsiz versiyonu için yazılım testleri başladı.

Telefon başlangıçta sınırlı bir lansmanla geleceği, Batı pazarında yalnızca ABD'de satışa sunulacağı söyleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çift menteşe sistemine sahip ve üçe katlanabilen ilk akıllı telefonu Galaxy Z TriFold üzerinde çalışmaya devam ediyor. Huawei Mate XT Ultimate ile doğrudan rekabet etmeye odaklanan bu model, inovatif tasarımı ve güçlü donanımıyla adından söz ettirecek.

Yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte kısaca tanıtılan cihazın resmi tanıtımının 5 Aralık’ta gerçekleşeceği söyleniyor. Fakat merakla beklenen katlanabilir akıllı telefonun yalnızca belirli ülkelerde satışa çıkacağı söyleniyor. Şu anda ürünün ilk lansmanı doğrulanan tek Batı ülkesi Amerika Birleşik Devletleri olarak biliniyor.

Samsung’un üçe katlanan telefonu için son çalışmalar devam ediyor

SamMobile’ın haberine göre Galaxy Z TriFold, tamamen açıldığında küçük bir tablet benzeri deneyim sunmak üzere tasarlanan 10 inçlik ana ekrana sahip olacak. 6,5 inçlik kapak ekranı ise telefonun katlanmış halde bile rahatça kullanılmasını sağlayacak.

Deneysel bir yapıya sahip olmasına rağmen Samsung, üst düzey modellerde görülen aynı stratejiyi izleyecek. ABD’de hem telefon operatörleri aracılığıyla hem de daha fazla kullanım özgürlüğü tercih edenlere yönelik kilitsiz sürümüyle satın alınabilecek.

Şimdiye kadar yazılım testlerinin yalnızca operatöre özel model olan SM-F968U için yapıldığı bildirilmişti. Fakat ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un kilidi açılmış sürüm olan SM-F968U1 için de yazılım testlerine başladığını doğruluyor.

Bu testlerin nispeten geç başlaması, özellikle de lansmanın yalnızca birkaç hafta sonra yapılması planlandığı düşünüldüğünde bazı pazar analistlerini şaşırttı. Yenilikçi bir yapıya sahip olan yeni model için Samsung, ürünü sızıntılardan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyor. Fakat yine de bu durum, çeşitli raporların basına yansımasına engel olamıyor.

Bu bağlama test aşamasının erken başlayıp şimdiye kadar gizli kalmış olması da mümkün olarak değerlendiriliyor. Lansman tarihi yaklaşırken, Samsung hayranları ve teknoloji meraklıları arasında beklentiler de hızlı bir şekilde artıyor. Galaxy Z TriFold’un son yılların en iddialı ürünlerinden biri olarak raflarda boy göstermeye hazırlandığı vurgulanıyor.

Merakla beklenen Galaxy Z TriFold’un 5 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte cihazın resmi satışlarının 2026’ya sarkabileceği de konuşuluyor.

Son olarak yakın zaman önce Samsung Galaxy Z TriFold özellikleri internete sızdırılmıştı. Cihazla alakalı merak edilen ayrıntılara da ilgili habere tıklayarak göz atabilirsiniz.