Samsung Galaxy S25 için One UI 8 Beta 5 yolda

Samsung, Galaxy S25 ailesi için yeni bir One UI 8 Beta güncellemesi getirmeye hazırlanıyor.

Şirket ay sonlarında One UI 8 Beta 5 sürümünü amiral gemisi telefonları için yayınlayacak.

One UI 8'in kararlı sürümü ise Eylül ayında gelecek.

Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre amiral gemisi Galaxy S25 serisi modelleri çok yakında One UI 8 Beta 5 güncellemesine kavuşacak.

Samsung yakın zaman önce yaptığı bir açıklamada, test programına daha fazla modeli dahil edeceğini ifade etti. Önümüzdeki haftadan itibaren güncelleme Galaxy S24 serisi, Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi modellere ulaşacak. Eylül’de ise eski amiral gemileri, katlanabilir telefonlar ve orta seviye cihazlar Beta programına girecek.

Galaxy S23 serisi gibi daha fazla cihaz, kararlı sürüm yayınlanmadan önce Eylül ayında beta programına katılacak. Güncelleme daha sonra kademeli olarak en yeni cihazlara ve önceki amiral gemilerine dağıtılacak.

Samsung, One UI 7 dağıtımı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Güney Koreli şirket, yaşanan gecikmelerin yanı sıra Galaxy S24 serisi cihazlarında tespit ettiği ciddi bir hatanın ardından güncellemeyi durdurmak zorunda kalmıştı.

Galaxy S25 için One UI 8 Beta 5 ay sonunda yayınlanacak

Tarun Vats’ın iddialarına göre Samsung’un amiral gemisi telefon serisi çok yakında yeni bir One UI 8 Beta güncellemesine ulaşacak. Yazılımın kodu S938BXXU5ZYH5 olarak belirtiliyor.

Samsung geçen ayın sonlarında Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra için One UI 8’in dördüncü Beta sürümünü yayınladı. Güney Koreli şirket, yazılımın kararlı sürümünü Eylül ayında yayınlamaya hazırlanıyor.

Galaxy S25 serisi için One UI 8’in kararlı sürümünün Eylül 2025’te yayınlanması planlansa da modellerin Beta 5 sürümünü bu ayın sonlarında alması bekleniyor. Merakla beklenen güncelleme yeni özellikler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerecek.

One UI 8 alacak Samsung telefonlar

One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Son olarak Samsung yakın zaman önce Galaxy S24 serisi One UI 8’in ilk Beta güncellemesini yayınladı.