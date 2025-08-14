Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy S25 için One UI 8 Beta 5 yolda

    Samsung'un amiral gemisi Galaxy S25 serisi modelleri için One UI 8 Beta 5 güncellemesinin bu ay sonlarında geleceği söyleniyor.
    • Samsung, Galaxy S25 ailesi için yeni bir One UI 8 Beta güncellemesi getirmeye hazırlanıyor.
    • Şirket ay sonlarında One UI 8 Beta 5 sürümünü amiral gemisi telefonları için yayınlayacak.
    • One UI 8'in kararlı sürümü ise Eylül ayında gelecek.

    Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre amiral gemisi Galaxy S25 serisi modelleri çok yakında One UI 8 Beta 5 güncellemesine kavuşacak.

    Samsung yakın zaman önce yaptığı bir açıklamada, test programına daha fazla modeli dahil edeceğini ifade etti. Önümüzdeki haftadan itibaren güncelleme Galaxy S24 serisi, Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi modellere ulaşacak. Eylül’de ise eski amiral gemileri, katlanabilir telefonlar ve orta seviye cihazlar Beta programına girecek.

    Galaxy S23 serisi gibi daha fazla cihaz, kararlı sürüm yayınlanmadan önce Eylül ayında beta programına katılacak. Güncelleme daha sonra kademeli olarak en yeni cihazlara ve önceki amiral gemilerine dağıtılacak.

    Samsung, One UI 7 dağıtımı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Güney Koreli şirket, yaşanan gecikmelerin yanı sıra Galaxy S24 serisi cihazlarında tespit ettiği ciddi bir hatanın ardından güncellemeyi durdurmak zorunda kalmıştı.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Galaxy S25 için One UI 8 Beta 5 ay sonunda yayınlanacak

    Tarun Vats’ın iddialarına göre Samsung’un amiral gemisi telefon serisi çok yakında yeni bir One UI 8 Beta güncellemesine ulaşacak. Yazılımın kodu S938BXXU5ZYH5 olarak belirtiliyor.

    Samsung geçen ayın sonlarında Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra için One UI 8’in dördüncü Beta sürümünü yayınladı. Güney Koreli şirket, yazılımın kararlı sürümünü Eylül ayında yayınlamaya hazırlanıyor.

    Samsung Galaxy S25

    Galaxy S25 serisi için One UI 8’in kararlı sürümünün Eylül 2025’te yayınlanması planlansa da modellerin Beta 5 sürümünü bu ayın sonlarında alması bekleniyor. Merakla beklenen güncelleme yeni özellikler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerecek.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    One UI 8 alacak Samsung telefonlar

    One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25+
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S25 Edge
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A56
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A36
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE+5G)
    • Galaxy A14 (LTE+5G)
    • Galaxy A16 (LTE+5G)
    • Galaxy A06

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10 FE
    • Galaxy Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9+

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F16
    • Galaxy F15
    • Galaxy F06

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M56
    • Galaxy M55s
    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M16
    • Galaxy M15
    • Galaxy M06

    Galaxy XCover serisi

    • Galaxy XCover 7
    • Galaxy XCover 7 Pro

    Son olarak Samsung yakın zaman önce Galaxy S24 serisi One UI 8’in ilk Beta güncellemesini yayınladı.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

