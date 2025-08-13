Samsung Galaxy S24 serisi One UI 8’in ilk Beta güncellemesini aldı

- Samsung, One UI 8 Beta programını daha fazla cihaza genişletiyor.
- Android 16 tabanlı güncellemenin test programına şimdi Galaxy S24 ailesi de katıldı.
- Çok yakında şirket, Beta sürümünü Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine de getirmeyi planlıyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Birleşik Krallık’taki Galaxy S24 serisi için Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 Beta programını başlattı. Bu dikkat çekici bilgi, X (Twitter) üzerinden Tarun Vats tarafından paylaşıldı. Güncelleme artık test programına katılanlar tarafından indirilebiliyor.
Samsung geçen hafta One UI 8 Beta sürümünü ürün gamındaki daha fazla cihaza genişleteceğini duyurdu. Çok yakında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 da bu sürüme dahil edilecek.
Galaxy S24 ailesi için One UI 8 Beta yolculuğu başladı
Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için ilk One UI 8 Beta güncellemesi, Birleşik Krallık’ta S92xBXXU9ZYH3 yazılımıyla kullanıma sunuldu. 3,2 GB boyutunda olan güncellemenin çok yakında Güney Kore, ABD ve Hindistan’da da kullanıma sunulması bekleniyor.
One UI 8’in kararlı sürümünün Eylül ayında Galaxy S25 serisine sunulması bekleniyor. Diğer cihazlar için bir zaman çizelgesi henüz açıklanmadı. Tüm modeller güncellemeyi 2025 yılı sonuna kadar alacak.
Arayüz test programı Mayıs ayında Galaxy S25 serisiyle başladı. Güney Koreli şirket daha sonra Beta sürümünün önümüzdeki haftalarda Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A54 ve Galaxy A55 için kullanıma sunulacağını doğruladı. Bu aşamaya katılacak cihazlar arasında Galaxy A56’dan bahsedilmedi.
Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 güncellemesi geliştirilmiş arayüz, Samsung DeX iyileştirmeleri ve Güvenli Klasör gibi yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca Quick Share tasarımı, mesaj gönderme ve alma arasında ayrım yapacak şekilde optimize edildi.
Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan raporlar, Galaxy S24 ve S23 serilerinin yakında One UI 8 Beta programına dahil olacağına işaret ediyordu. S24’ün bu programa girmesiyle birlikte şimdi gözler S23 serisine çevrilmiş durumda.
One UI 8 alacak Samsung modelleri
One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro