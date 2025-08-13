Samsung Galaxy S24 serisi One UI 8’in ilk Beta güncellemesini aldı

Samsung, One UI 8 Beta programını daha fazla cihaza genişletiyor.

Android 16 tabanlı güncellemenin test programına şimdi Galaxy S24 ailesi de katıldı.

Çok yakında şirket, Beta sürümünü Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine de getirmeyi planlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Birleşik Krallık’taki Galaxy S24 serisi için Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 Beta programını başlattı. Bu dikkat çekici bilgi, X (Twitter) üzerinden Tarun Vats tarafından paylaşıldı. Güncelleme artık test programına katılanlar tarafından indirilebiliyor.

Samsung geçen hafta One UI 8 Beta sürümünü ürün gamındaki daha fazla cihaza genişleteceğini duyurdu. Çok yakında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 da bu sürüme dahil edilecek.

Galaxy S24 ailesi için One UI 8 Beta yolculuğu başladı

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra için ilk One UI 8 Beta güncellemesi, Birleşik Krallık’ta S92xBXXU9ZYH3 yazılımıyla kullanıma sunuldu. 3,2 GB boyutunda olan güncellemenin çok yakında Güney Kore, ABD ve Hindistan’da da kullanıma sunulması bekleniyor.

One UI 8’in kararlı sürümünün Eylül ayında Galaxy S25 serisine sunulması bekleniyor. Diğer cihazlar için bir zaman çizelgesi henüz açıklanmadı. Tüm modeller güncellemeyi 2025 yılı sonuna kadar alacak.

Arayüz test programı Mayıs ayında Galaxy S25 serisiyle başladı. Güney Koreli şirket daha sonra Beta sürümünün önümüzdeki haftalarda Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A54 ve Galaxy A55 için kullanıma sunulacağını doğruladı. Bu aşamaya katılacak cihazlar arasında Galaxy A56’dan bahsedilmedi.

Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 güncellemesi geliştirilmiş arayüz, Samsung DeX iyileştirmeleri ve Güvenli Klasör gibi yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca Quick Share tasarımı, mesaj gönderme ve alma arasında ayrım yapacak şekilde optimize edildi.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan raporlar, Galaxy S24 ve S23 serilerinin yakında One UI 8 Beta programına dahil olacağına işaret ediyordu. S24’ün bu programa girmesiyle birlikte şimdi gözler S23 serisine çevrilmiş durumda.

One UI 8 alacak Samsung modelleri

One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi