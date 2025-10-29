Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    EA Sports FC 26 için kritik güncelleme: Önemli sorunlar düzeltildi

    Electronic Arts, EA Sports FC 26 için önceki güncellemede meydana gelen bazı önemli problemleri yeni 1.1.1 güncellemesiyle çözüyor.
    FC 26
    Reklam
    • Electronic Arts, EA Sports FC 26 için performans ve stabilite iyileştirmelerine odaklanan 1.1.1 güncellemesini resmen sundu.
    • Güncellemenin temel motivasyonu, önceki 1.1.0 sürümünde meydana gelen hataları çözmek olarak belirtiliyor.
    • Yeni güncelleme, özellikle de Football Ultimate Team (FUT) modundaki menü navigasyonu, eşleştirme ve oyun içi geçişler sırasındaki genel stabiliteyi artırmayı amaçlıyor.
    • İlk olarak PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'teki oyunculara sunulan güncellemenin yakında PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 ve Amazon Luna gibi diğer platformlara da ulaşması bekleniyor.

    Electronic Arts, EA Sports FC 26 için yeni 1.1.1 güncellemesini resmen yayınladı. Bu güncelleme, temel olarak bazı sorunları gidermeye ve performans ile kararlılığı iyileştirmeye odaklanıyor. Önemli bazı hatalar için düzeltmeler içeriyor.

    Yeni güncellemenin ana odak noktası, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te online oturumlar sırasında yaşanan bazı bağlantı sorunlarını çözmesi beklenen bazı hata düzeltmeleri ve kararlılık artışını mercek altına alıyor.

    Reklam

    Yakın zaman önce gelen 1.1.0 güncellemesinin hemen ardından sunulan bu güncelleme, esas olarak önceki güncellemenin bir uzantısı olarak karşımıza çıkıyor. Daha ziyade son güncellemeden kalan bazı öğeleri düzeltmeyi hedefliyor.

    FC 26’ya gelen yeni güncelleme şu anda PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için oyunseverle sunuldu. Güncellemenin ilerleyen günlerde diğer platformlara da ulaşması bekleniyor.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    FC 26 1.1.1 güncellemesi neler sunuyor?

    EA Sports tarafından yayınlanan resmi yama notları çok kapsamlı değil. Esas olarak yazılımın tüm platformlardaki kararlılığını artırmayı amaçlayan çeşitli önlemlerden söz ediliyor. Yani güncelleme, yeni özelliklerden ziyade daha çok stabilite ve hata düzeltmelerine odaklanıyor.

    EA’ya göre Football Ultimate Team’i (FUT) etkileyen ve 1.1.0 sürümüyle birlikte istemeden ortaya çıkan ciddi bir istikrar sorunu düzeltildi. Ayrıca FUT’ta menülerde gezinirken, eşleştirme yaparken ve oyun içi geçişlerde genel oyun kararlılığı ve oturum güvenilirliği de iyileştirildi.

    EA Sports FC 26

    Yani anlaşılan o ki yeni EA Sports FC 26 1.1.1 güncellemesiyle birlikte düzeltilen asıl sorun, bir önceki güncellemenin kendisinden kaynaklanıyor. Şirket şimdi bu soruları çözüme kavuşturarak daha konforlu bir oyun deneyimi ortaya koymayı amaçlıyor.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    Electronic Arts ekibi ayrıca bu güncelleme önümüzdeki günlerde PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 ve Amazon Luna gibi diğer platformlarda da yayınlanacağını aktarıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.