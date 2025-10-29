EA Sports FC 26 için kritik güncelleme: Önemli sorunlar düzeltildi

Reklam

Electronic Arts, EA Sports FC 26 için performans ve stabilite iyileştirmelerine odaklanan 1.1.1 güncellemesini resmen sundu.

Güncellemenin temel motivasyonu, önceki 1.1.0 sürümünde meydana gelen hataları çözmek olarak belirtiliyor.

Yeni güncelleme, özellikle de Football Ultimate Team (FUT) modundaki menü navigasyonu, eşleştirme ve oyun içi geçişler sırasındaki genel stabiliteyi artırmayı amaçlıyor.

İlk olarak PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'teki oyunculara sunulan güncellemenin yakında PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 ve Amazon Luna gibi diğer platformlara da ulaşması bekleniyor.

Electronic Arts, EA Sports FC 26 için yeni 1.1.1 güncellemesini resmen yayınladı. Bu güncelleme, temel olarak bazı sorunları gidermeye ve performans ile kararlılığı iyileştirmeye odaklanıyor. Önemli bazı hatalar için düzeltmeler içeriyor.

Yeni güncellemenin ana odak noktası, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te online oturumlar sırasında yaşanan bazı bağlantı sorunlarını çözmesi beklenen bazı hata düzeltmeleri ve kararlılık artışını mercek altına alıyor.

Reklam

Yakın zaman önce gelen 1.1.0 güncellemesinin hemen ardından sunulan bu güncelleme, esas olarak önceki güncellemenin bir uzantısı olarak karşımıza çıkıyor. Daha ziyade son güncellemeden kalan bazı öğeleri düzeltmeyi hedefliyor.

FC 26’ya gelen yeni güncelleme şu anda PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için oyunseverle sunuldu. Güncellemenin ilerleyen günlerde diğer platformlara da ulaşması bekleniyor.

FC 26 1.1.1 güncellemesi neler sunuyor?

EA Sports tarafından yayınlanan resmi yama notları çok kapsamlı değil. Esas olarak yazılımın tüm platformlardaki kararlılığını artırmayı amaçlayan çeşitli önlemlerden söz ediliyor. Yani güncelleme, yeni özelliklerden ziyade daha çok stabilite ve hata düzeltmelerine odaklanıyor.

EA’ya göre Football Ultimate Team’i (FUT) etkileyen ve 1.1.0 sürümüyle birlikte istemeden ortaya çıkan ciddi bir istikrar sorunu düzeltildi. Ayrıca FUT’ta menülerde gezinirken, eşleştirme yaparken ve oyun içi geçişlerde genel oyun kararlılığı ve oturum güvenilirliği de iyileştirildi.

Yani anlaşılan o ki yeni EA Sports FC 26 1.1.1 güncellemesiyle birlikte düzeltilen asıl sorun, bir önceki güncellemenin kendisinden kaynaklanıyor. Şirket şimdi bu soruları çözüme kavuşturarak daha konforlu bir oyun deneyimi ortaya koymayı amaçlıyor.

Electronic Arts ekibi ayrıca bu güncelleme önümüzdeki günlerde PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 ve Amazon Luna gibi diğer platformlarda da yayınlanacağını aktarıyor.