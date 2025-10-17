Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 8 askıya alındı

- Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Galaxy S24 serisinden geri çekti.
- Eski amiral gemisi telefonlar için alınan bu karar, şimdilik yalnızca Güney Kore'de uygulandı.
- Bu sorunun Türkiye ve diğer ülkelerdeki cihazları etkilemeyeceği tahmin ediliyor.
Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini geçen ay kullanıma sunmaya başladı. Fakat ne yazık ki şirketin dağıtım süreci epey sancılı geçti. Son olarak yazılımın, yakın zaman önce güncellemeye kavuşan Galaxy S24 serisini etkileyen yeni bir aksaklıkla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.
SamMobile’dan gelen bilgilere göre şirketin eski amiral gemisi modelleri Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için One UI 8 güncellemesi askıya alındı. Fakat bunun şu anda yalnızca markanın ana vatanı olan Güney Kore’de satılan telefonlar için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.
Bu sorun muhtemelen Türkiye’deki kullanıcıları etkilemeyecek
Samsung geçtiğimiz günlerde benzer bir hamleyi Galaxy S22 serisi için de uygulamıştı. Güney Kore’nin One UI 8 yazılımının yayınlanmadığı tek ülke olduğu göz önüne alınırsa, bunun yine coğrafi bir problem olabileceği tahmin ediliyor.
Galaxy S22 Ultra modeli haricinde dünyanın diğer bölgelerinde Galaxy S22 modellerinin dağıtımı normal şekilde devam ediyor. Bu tesadüf, Samsung’un hem S22 hem de S24 akıllı telefon serilerini etkileyen, ama yalnızca Güney Kore pazarında görülen belirli bir donanım yazılımı sorunu tespit ettiğine işaret ediyor.
Dolayısıyla bu sorunun Türkiye’deki kullanıcıları etkilemeyeceği tahmin ediliyor. Yine de Samsung’dan ilerleyen günlerde global modellere ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Bu ay One UI 8 alacak cihazlar belli oldu
Geçen ay ortaya çıkan raporlar, Android 16’yı temel alan One UI 8 güncellemesinin Ekim ayında hangi cihazlara geleceğini gözler önüne sermişti. Ay sonuna kadar yeni yazılıma kavuşacak modeller şunlar olacak:
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Flip 6
- Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy A55 5G
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy Tab Active5 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A06
- Galaxy M15 5G
- Galaxy Xcover 6 Pro
- Galaxy XCover7
- Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A34 5G
Son olarak Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 ve S24 serileri için güvenlik odaklı Ekim ayı yamasını yayınladığını da hatırlatalım.