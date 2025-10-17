Samsung Galaxy S24 serisi için One UI 8 askıya alındı

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini Galaxy S24 serisinden geri çekti.

Eski amiral gemisi telefonlar için alınan bu karar, şimdilik yalnızca Güney Kore'de uygulandı.

Bu sorunun Türkiye ve diğer ülkelerdeki cihazları etkilemeyeceği tahmin ediliyor.

Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini geçen ay kullanıma sunmaya başladı. Fakat ne yazık ki şirketin dağıtım süreci epey sancılı geçti. Son olarak yazılımın, yakın zaman önce güncellemeye kavuşan Galaxy S24 serisini etkileyen yeni bir aksaklıkla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

SamMobile’dan gelen bilgilere göre şirketin eski amiral gemisi modelleri Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için One UI 8 güncellemesi askıya alındı. Fakat bunun şu anda yalnızca markanın ana vatanı olan Güney Kore’de satılan telefonlar için geçerli olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu sorun muhtemelen Türkiye’deki kullanıcıları etkilemeyecek

Samsung geçtiğimiz günlerde benzer bir hamleyi Galaxy S22 serisi için de uygulamıştı. Güney Kore’nin One UI 8 yazılımının yayınlanmadığı tek ülke olduğu göz önüne alınırsa, bunun yine coğrafi bir problem olabileceği tahmin ediliyor.

Galaxy S22 Ultra modeli haricinde dünyanın diğer bölgelerinde Galaxy S22 modellerinin dağıtımı normal şekilde devam ediyor. Bu tesadüf, Samsung’un hem S22 hem de S24 akıllı telefon serilerini etkileyen, ama yalnızca Güney Kore pazarında görülen belirli bir donanım yazılımı sorunu tespit ettiğine işaret ediyor.

Dolayısıyla bu sorunun Türkiye’deki kullanıcıları etkilemeyeceği tahmin ediliyor. Yine de Samsung’dan ilerleyen günlerde global modellere ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Bu ay One UI 8 alacak cihazlar belli oldu

Geçen ay ortaya çıkan raporlar, Android 16’yı temel alan One UI 8 güncellemesinin Ekim ayında hangi cihazlara geleceğini gözler önüne sermişti. Ay sonuna kadar yeni yazılıma kavuşacak modeller şunlar olacak:

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Plus

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A55 5G

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A54 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy Tab Active5 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A06

Galaxy M15 5G

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy XCover7

Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A34 5G

Son olarak Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 ve S24 serileri için güvenlik odaklı Ekim ayı yamasını yayınladığını da hatırlatalım.