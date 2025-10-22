Android 16 QPR2 Beta 3.1 çıktı: Kritik hata giderildi

Google, kısa süre önce yayınladığı Android 16 QPR2 Beta 3 güncellemesinde yer alan önemli hataları düzeltmek için acil bir yama sundu.

Özellikle de "Masaüstü deneyimi" özelliği etkin olan Pixel cihazlarda önyükleme döngüsü (bootloop) sorununa neden olduğu için sunucularından hızla geri çekmişti.

Yeni Beta 3.1 sürümü, tamamen bu kritik önyükleme döngüsü sorununu çözmeye odaklanıyor.

Android 16 QPR2 Beta 3 güncellemesi önyükleme döngüsü sorununa neden oldu. Geliştirici Seçenekleri etkin olan birçok Pixel telefon, bu güncellemeyi yükledikten sonra sürekli bir yeniden başlatma döngüsüne giriyordu.

Bu da tek çıkış yolu olarak tamamen fabrika ayarlarına sıfırlamayı bırakıyordu. Android Police tarafından aktarılan bilgilere göre sorun, artık kablosuz (OTA) olarak dağıtılan yeni bir düzeltme olan Android 16 QPR2 Beta 3.1 güncellemesinin yayınlanmasıyla resmen çözüldü.

Hata düzeltmesine ek olarak, tartışmalı Geliştirici Doğrulama özelliği yeni sürümde de varlığını sürdürüyor. Bu mekanizma, doğrulanmamış Android uygulamalarının herhangi bir cihaza harici olarak yüklenmesini engelleyebiliyor.

Pixel Bootloop kabusu yeni güncellemeyle bitiyor

Bu güncellemeyi yüklemeye başlamadan önce kullanıcıların özellikle dikkatli olması gerektiğini hatırlatalım. Geliştirici seçeneklerinde yer alan ‘Masaüstü Deneyimi’ özelliğini devre dışı bırakmanız gerekiyor.

Zira pek çok Beta test kullanıcısı, masaüstü modu aktifken yapılan güncelleme denemeleri sırasında kurulum hataları, yeni önyükleme döngüsü (bootlooping) sorunları ve hatta cihazların kalıcı olarak bozulması (soft-brick) gibi ciddi komplikasyonlar bildirdi.

Bu tür durumlar Beta yazılımların kararlılık sorunlarına yol açabiliyor. Google, Android 16 için QPR1 döngüsünü tamamlayıp içeriğini işletim sisteminin kararlı sürümüne yayınladığından beri artık test programının ikinci aşamasında.

Beta testlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar uyumlu Pixel cihazını kaydederek Android 16 QPR2 Beta 3 güncellemesini hemen kullanmaya başlayabilir. Uygun cihazlar arasında Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a, 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold ve Pixel Tablet serisi cihazlar yer alıyor.

Android 16 QPR2 Beta 3 güncellemesinin tüm ayrıntılarına göz atmak için Google’ın Reddit üzerinden paylaştığı bilgi notlarını inceleyebilirsiniz.