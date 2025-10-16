Samsung Galaxy S25 ve S24 için güvenlik odaklı yeni güncelleme çıktı

Samsung, 45 güvenlik açığını gideren Ekim 2025 güncellemesini cihazlarına sunmaya başladı.

Güncelleme ilk olarak Galaxy S25 ve S24 serilerine geldi.

Güncellemenin ilerleyen günlerde markanın diğer modellerine de ulaşması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 8 güncellemesinin kararlı sürümünü birçok amiral gemisi akıllı telefonlarına getirmeye başladı. Android 16 işletim sistemini temel alan yazılım, artık orta seviye ve hatta bütçe dostu modellere kadar ulaştı.

Şimdi ise şirket, üst düzey özelliklere ev sahipliğinde bulunan Galaxy S25 ve S24 serileri için Ekim ayı güvenlik yamasını yayınladı. Bu önemli güncelleme, cihazlarda mevcut olan bir dizi problemi ortadan kaldırmayı ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Samsung’dan amiral gemilerine Ekim ayı güvenlik paketi

Tarun Vats’ın aktardığı bilgilere göre Ekim ayı güvenlik yaması Galaxy S25 ve Galaxy S24 için Tayland’da yayınlanmaya başladı. Samsung genellikle bu güncellemeleri kendi pazarı olan Güney Kore’de yayınlamaya başlıyor. Fakat bu sefer yazılımı önce Güneydoğu Asya ülkesinde yayınlamayı tercih etti.

Samsung’un Ekim ayı güvenlik bülteni kısa süre önce yayınlandı. Bu yeni sürümde giderilen tüm güvenlik açıkları hakkında daha fazla ayrıntı sağlıyor.

Galaxy S24 için CYJI ürün yazılımının boyutu 455 MB olarak karşımıza çıkıyor. Kararlı One UI 8 güncellemesinden birkaç hafta sonra yayınlanan paket, temel olarak güvenlik düzeltmeleri ve küçük optimizasyonlar içeriyor. Galaxy S25’in BYIF ürün yazılımı yaklaşık 500 MB boyutunda geliyor. Bu da yalnızca bilinen güvenlik sorunları için düzeltmeler içerdiğini gösteriyor.

Galaxy S25 ve S24 için Ekim ayı yaması, Google’ın uyumlu Pixel telefonları için aylık güncellemesini yayınlamasından neredeyse bir hafta sonra geliyor. Şirketin bir güncellemenin kullanılabilirliğini daha fazla ülkeye genişletmesi genellikle birkaç gün sürüyor.

Galaxy S25 ve S24 için Ekim ayı yamasının haftanın sonuna kadar daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor.

Samsung, One UI 8.5 çalışmalarına devam ediyor

Samsung, Galaxy S25 ve önceki amiral gemisi modelleri için One UI 8.5 üzerinde aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Söylentilere göre bu güncelleme, önemli kullanıcı arayüzü değişiklikleri ve diğer iyileştirmelerle One UI 8’den daha kapsamlı olacak.

Yeni yazılım arayüzü Android 16 QPR2 üzerine geliştiriliyor. Bu da platformun üç aylık bir sürümünde ilk kez bir Android arayüzünün çalıştırılacağı anlamına geliyor. Samsung, Galaxy S25 için One UI 8.5 Beta programını bu yıl sonundan önce başlatabilir. Markanın diğer cihazlarının da programa gelecek yılın başlarında katılması bekleniyor.