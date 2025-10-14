Samsung Galaxy S22 serisi için One UI 8 güncellemesi durduruldu

Samsung, Galaxy S22 serisi için sunduğu Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini bir yazılım hatası nedeniyle global olarak askıya aldı.

Sorunun sadece S22 serisine özgü olduğu, diğer amiral gemisi modellerin güncellemeyi sorunsuz bir şekilde çalıştırdığı söyleniyor.

Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 güncellemesi ilk olarak Galaxy S25 akıllı telefon serisinde piyasaya sunuldu. Aynı zamanda Samsung, yazılımı bu ayın başlarında Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra sahiplerine sunmaya başlamıştı. Bu da 2025 için planlanan diğer birkaç amiral gemisi modelinin önüne geçmişti.

Şimdi ise SamMobile’dan gelen raporlar ani bir geri dönüşü ortaya koydu. Samsung, dünya çapındaki üç telefon için de One UI 8 güncellemesini geri çekti. Bu kararın bir ürün yazılımı sorunundan kaynaklandığı düşünülüyor. Fakat yine de şirket henüz bu konuda resmi bir açıklama yayınlamadı.

Galaxy S24, Galaxy S23 ve geçen yılın katlanabilir cihazları gibi diğer amiral gemisi akıllı telefonlar aynı yazılım güncellemesini başarıyla çalışıyor. Dağıtımın durdurulması şu anda yalnızca tek bir ürün serisine özgü gibi görünüyor.

Galaxy S22 ailesi için yeni güncelleme aniden durduruldu

Söz konusu sorun şimdilik yalnızca Galaxy S22 serisiyle sınırlı görünüyor. Bu durum yazılım paketinin kurulumunu tamamlamış kullanıcılar arasında endişeye neden olabilir. Cihazların günlük deneyimini olumsuz etkileyebilecek bir risk taşıdığı vurgulanıyor.

Gelen son raporlar, One UI 8’i yükledikten sonra Galaxy S22’lerinde herhangi bir anormallik veya görünür sorunla karşılaşmadıklarını vurguluyor. Dosyayı henüz indirmemiş olan diğer tüm kullanıcılar için tek seçenek, daha fazla talimat beklemek ve önceki işletim sistemi One UI 7’yi kullanmaya devam etmek olacak.

One UI 8’in gelişi, Samsung’un 2022 yılında piyasaya sürdüğü modelleri için planladığı son büyük güncellemeyi temsil ettiği için bu aranın kısa ömürlü olması umuluyor. Ana şirket, o yıldan itibaren en üst düzey modelleri için dört büyük güncelleme dağıtma sözünü gerçekten de tuttu. Şimdi bu güncelleme garantisi 7 yıla kadar uzatıldı.

Samsung’un bir sonraki yazılım sürümü olan One UI 8.5 de Android 16 platformunu kullanacak. Yine de şirketin Galaxy S22 serisi için One UI 8.5 desteğinin uzatılacağına dair herhangi bir onay vermediğini tekrar belirtelim.