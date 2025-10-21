İddia: Samsung Galaxy S26 serisi yalnızca Exynos 2600 çipiyle gelecek

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 serisinde yalnızca kendi geliştirdiği Exynos 2600 çipini kullanacağı iddia edildi.

Bu stratejik hamle, son yıllarda kullanılan bölgesel Snapdragon ve Exynos ayrımını sona erdirecek gibi görünüyor.

Samsung'un bu kararının arka planında, maliyet optimizasyonu ve çip tedarik zincirinde tam kontrol sağlama isteği olduğu tahmin ediliyor.

Teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S26 serisinin tamamınında yeni Exynos 2600 işlemcisini kullanabilir. Güney Kore haber ajansı Yonhap’a göre bu yonga seti dört yıl aradan sonra ilk kez “Ultra” modellerinde kullanılacak. Yani en son Galaxy S22 Ultra’da bu senaryoyla karşılaşmıştık.

Şu anda Samsung’un en gelişmiş akıllı telefonlarını barındıran mevcut amiral gemisi Galaxy S25 serisi, tüm cihazlarda Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Elite çipini kullanıyor. Ortaya çıkan son raporlar ise bu stratejik değişiklikle beraber markanın kendi işlemci serisi olan Exynos’u tüm pazarlarda standart olarak sunacağına işaret ediyor.

Bu değişiklik kullanıcıları pek de memnun etmeyebilir

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisinde planladığı çip stratejisi, kullanıcılar tarafından tartışmayla karşılandı.

SamMobile’ın haberine göre Galaxy S22 serisiyle ilgili gelen raporlar, Exynos 2200 çipinin aşırı ısındığına işaret ediyor. Aynı zamanda eşdeğer Snapdragon çipine kıyasla daha düşük performans gösterdiğini aktarıyor.

Samsung buna karşılık Galaxy S23’ü küresel olarak Snapdragon 8 Gen 2 ile donattı. Galaxy S24 serisinde şirket, ABD ve Çin dışındaki bölgelerde temel ve Plus modellerde Exynos 2400 kullanmaya geri döndü. Snapdragon işlemcisini ise yalnızca Galaxy S24 Ultra’ya özel hale getirdi.

Samsung, bu yılki amiral gemisi Galaxy S25 serisiyle yaklaşımını tekrar değiştirerek, serinin tüm modellerini küresel olarak Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatmayı tercih etti.

Galaxy S26’da kullanılması beklenen Exynos 2600 neler sunacak?

Exynos 2600, Samsung Foundry’nin 2 nanometre (nm) üretim süreciyle üretilecek. Çipin on çekirdekli bir ARM C1 serisi CPU ve AMD’nin RDNA mimarisini kullanan bir Xclipse 950 GPU’ya sahip olacağı söyleniyor. Bileşenin seri üretiminin önümüzdeki ay başlaması planlanıyor.

Ortaya çıkan son raporlar, şirketin dahili testlerinden elde edilen raporlara dayanarak performans artışının önemli olduğu iddia ediliyor. Yapay zeka görevleri için önemli bir bileşen olan sinirsel işlem biriminin (NPU), Apple’ın A19 Pro çipinden altı kat daha hızlı olduğu söyleniyor.

Exynos 2600 rakibin aynı seviyedeki işlemcisiyle karşılaştırıldığında, çok çekirdekli CPU’da yüzde 15, GPU’da ise belirli kıyaslamalarda yüzde 75’e kadar daha yüksek performans vaat ediyor.

Android ekosistemindeki doğrudan rakibi Qualcomm’un geliştirildiği Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipiyle karşılaştırıldığında, Samsung’un çipi yüzde 30 daha yüksek NPU performansı ve yüzde 29’a kadar daha yüksek GPU performansı vaat ediyor.

Son olarak Galaxy S26 serisinde “Pro” modelinin iptal edildiği söyleniyor. Amiral gemisi telefonların alışıldık isimlendirme stratejisiyle geleceği söyleniyor.