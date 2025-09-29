Ekim ayında One UI 8/Android 16 alacak Samsung telefonlar belli oldu

- Samsung, One UI 8'i Ekim ayında birçok cihaza dağıtacak.
- Android 16 tabanlı güncelleme orta seviye modellerden bütçe dostu cihazlara kadar onlarca telefon ve tablete ulaşacak.
- İlk olarak Güney Kore'de yayınlanması beklenen güncellemeler birkaç gün sonrasında Türkiye'deki cihazlara da ulaşacak.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, milyonlarca Galaxy kullanıcısı için yeni yazılım güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Yakın zaman önce Galaxy S25 ve S24 serilerinde yayınlanan One UI 8, Ekim ayında daha fazla modele ulaşacak.
Yalnızca bir arayüz güncellemesi olmanın ötesine geçen Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, özellikle de yapay zeka yetenekleriyle kullanıcıların günlük işlerini daha kolay hale getirecek. Öte yandan kamera tarafında iyileştirmeler ve yeni kişiselleştirme seçenekleri de yer alacak.
One UI 8 – Ekim 2025 dağıtım programı ortaya çıktı
Kullanıcı deneyimini daha akıcı ve sezgisel bir hale getirmeyi vaat eden One UI 8 güncellemesi Ekim ayında çok sayıda Galaxy telefona sunulacak. SammyFans’a göre böylelikle yalnızca amiral gemisi telefonlar değil, orta seviye ve hatta bütçe dostu modeller de yeni yazılımdan yararlanacak.
Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesi Ekim 2025’te şu dağıtım takvimiyle gelecek:
1 Ekim
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
2 Ekim
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Flip 6
6 Ekim
- Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A35 5G
9 Ekim
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE Plus
13 Ekim
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy A55 5G
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE Plus
16 Ekim
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy Tab Active5 5G
23 Ekim
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A06
- Galaxy M15 5G
- Galaxy Xcover 6 Pro
- Galaxy XCover7
- Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite
30 Ekim
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A34 5G
Son olarak yakın zaman önce Samsung Türkiye yeni One UI 8 güncellemesini alacak tüm modelleri doğrulamıştı. Yeni yazılıma ülkemizde ulaşacak modellere göz atmak için ilgili haberi ziyaret edebilirsiniz.