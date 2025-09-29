Ekim ayında One UI 8/Android 16 alacak Samsung telefonlar belli oldu

Samsung, One UI 8'i Ekim ayında birçok cihaza dağıtacak.

Android 16 tabanlı güncelleme orta seviye modellerden bütçe dostu cihazlara kadar onlarca telefon ve tablete ulaşacak.

İlk olarak Güney Kore'de yayınlanması beklenen güncellemeler birkaç gün sonrasında Türkiye'deki cihazlara da ulaşacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, milyonlarca Galaxy kullanıcısı için yeni yazılım güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Yakın zaman önce Galaxy S25 ve S24 serilerinde yayınlanan One UI 8, Ekim ayında daha fazla modele ulaşacak.

Yalnızca bir arayüz güncellemesi olmanın ötesine geçen Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, özellikle de yapay zeka yetenekleriyle kullanıcıların günlük işlerini daha kolay hale getirecek. Öte yandan kamera tarafında iyileştirmeler ve yeni kişiselleştirme seçenekleri de yer alacak.

One UI 8 – Ekim 2025 dağıtım programı ortaya çıktı

Kullanıcı deneyimini daha akıcı ve sezgisel bir hale getirmeyi vaat eden One UI 8 güncellemesi Ekim ayında çok sayıda Galaxy telefona sunulacak. SammyFans’a göre böylelikle yalnızca amiral gemisi telefonlar değil, orta seviye ve hatta bütçe dostu modeller de yeni yazılımdan yararlanacak.

Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesi Ekim 2025’te şu dağıtım takvimiyle gelecek:

1 Ekim

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi & 5G)

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

2 Ekim

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6

6 Ekim

Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra

Galaxy A16 5G

Galaxy A35 5G

9 Ekim

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE Plus

13 Ekim

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A55 5G

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

16 Ekim

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A54 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy Tab Active5 5G

23 Ekim

Galaxy A73 5G

Galaxy A06

Galaxy M15 5G

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy XCover7

Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite

30 Ekim

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A34 5G

Son olarak yakın zaman önce Samsung Türkiye yeni One UI 8 güncellemesini alacak tüm modelleri doğrulamıştı. Yeni yazılıma ülkemizde ulaşacak modellere göz atmak için ilgili haberi ziyaret edebilirsiniz.