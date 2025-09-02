Samsung Galaxy A55 nihayet One UI 8 Beta’ya ulaştı

Galaxy A55, One UI 8'in Beta programına resmen adım attı.

Samsung bu ay diğer orta seviye telefonlarına da yeni güncellemesinin Beta sürümlerini yayınlamaya başlayacak.

One UI 8'in kararlı sürümü ise bu ay Galaxy S25 serisiyle birlikte hayatımıza girecek.

Samsung, orta seviye telefon pazarına hitap eden Galaxy A55 için One UI 8 Beta programını resmen başlattı. Güncelleme ilk olarak Hindistan’daki cihazlarda kullanıma sunuldu. Fakat Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi diğer ülkelerde de kayıtlar açık durumda.

Koreli şirket ayrıca Galaxy S23 serisi için de beklenen güncellemeyi kısa süre önce yayınladı. Geçen ise Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri yeni Beta güncellemelerine erişim sağlamaya başladı.

Galaxy A55 ilk One UI 8 Beta güncellemesini aldı

Samsung Galaxy A55 için ilk One UI 8 Beta güncellemesi, Hindistan’da A556EXXUAZYH6 yazılımıyla kullanıma sunuldu. Uzun süredir merakla beklenen güncelleme yaklaşık 1,9 GB boyutunda geliyor. SamMobile’ın haberine göre yazılım ayrıca Eylül 2025 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

One UI 8’in kararlı sürümü bu ay Galaxy S25 serisi ile birlikte resmen hayatımıza girmiş olacak. Diğer cihazlar için bir zaman çizelgesi henüz açıklanmadı. Fakat yine de Samsung, uygun tüm modellerin güncellemeyi 2025 yılı sonuna kadar alacağının sözünü veriyor.

Samsung, Mayıs ayında Galaxy S25 serisiyle birlikte One UI 8 Beta sürümünü kullanıma sunmuştu. Güney Koreli şirket daha sonra Beta programının kademeli olarak daha fazla cihaza yayılacağını doğruladı. Bilinmeyen nedenlerle Galaxy A56 ilginç bir şekilde bu listeye dahil edilmedi.

One UI 8 geliştirilmiş arayüz, Samsung DeX ve Güvenli Klasör iyileştirmeleri gibi öne çıkan yeni özellikler içeriyor. Bunlar arasında Quick Share tasarımı, gönderme ve alma arasında ayrım yapmak için optimize ediliyor.

