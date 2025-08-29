Samsung Galaxy S24 ve Z Fold/Flip 6 için One UI 8 Beta 2 güncellemesi çıktı

Samsung, One UI 8 Beta 2'yi geçen yılki amiral gemisi telefonlarına getirdi.

Yeni güncelleme şu anda Galaxy S24, Z Fold 6 ve Z Flip 6 cihazlarında indirilebiliyor.

Güncellemeyle birlikte cihazlara ilgi çekici bazı yeni özellikler ve birtakım hata düzeltmeleri sunuluyor.

Amiral gemisi Galaxy S25 serisi yakın zaman önce One UI 8 Beta 6 sürümünü aldı. Güney Koreli şirket durmadı ve şimdi de Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modelleri için Android 16 Beta 2 sürümünü kullanıcılarla buluşturdu.

Yayınlanan yeni güncelleme ZYHB aygıt yazılımını getiriyor ve şu anda One UI 8 Beta programının parçası olan Hindistan, Almanya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde indirilebiliyor.

SamMobile’a göre güncellemenin kurulum paketi, her üç model için de yaklaşık 930 MB boyutunda karşımıza çıkıyor. Ayrıca yazılım Eylül 2025 güvenlik yamasını da içeriyor.

Galaxy S24, Z Fold 6 ve Flip 6’ya gelen yenilikler

One UI 8 Beta 2 ile gelen en dikkat çekici yenilik, geçen yılın amiral gemisi cihazlarına Now Brief özelliğinin entegre edilmesi oluyor. Galaxy S25 serisiyle ilk kez tanıtılan bu yapay zeka özelliği, gün boyunca bağlamsal ve kişiselleştirilmiş bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Now Brief özelliği hava durumu tahmini, yaklaşan takvim etkinlikleri, önemli hatırlatıcılar ve hatta uyku puanınız gibi faydalı verileri tek bakışta görüntüleyerek kullanıcıların bilgili ve düzenli kalmasına yardımcı oluyor.

Öte yandan güncelleme çeşitli hata düzeltmeleri de getiriyor. Özellikle Galaxy Z Fold 6 için, ZYHB ürün yazılımı can sıkıcı bir Android Auto bağlantı kopması sorununu ve bazı widget ve simge sorunlarını gideriyor.

Galaxy S24’ün değişiklik günlüğü, S25 serisinin değişiklik günlüğüyle aynı görünüyor. Güncelleme kilit ekranında yalnızca bildirim simgelerinin görüntülenmesi, yazı tipi oluşturma hataları ve saat widget’ında saat görüntüleme sorunları gibi yaygın sorunlara yönelik hedefli düzeltmeler içeriyor.

One UI 8 çıkış tarihi

Samsung, One UI 8’in piyasaya sürülmesi için net bir yol haritasına sahip. Galaxy S25 serisi için kararlı güncellemenin Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında yayınlanması beklenirken, 2024 Galaxy serisi için Android 16’nın genel sürümünün birkaç hafta sonra, muhtemelen Eylül ortası veya sonunda yayınlanması bekleniyor.

Ayrıca şirket, One UI 8 beta programını diğer cihazlara da genişletmeyi planlıyor. Eylül ayından itibaren Galaxy S23 serisi ve A serisindeki bazı orta seviye modeller için testler başlayacak. Kısa bir test sürecinin ardından bu cihazlar için One UI 8’in kararlı sürümü Ekim ayında yayınlanacak.

Son olarak Samsung, yeni fiyat-performans telefonu Galaxy S25 FE’yi 4 Eylül Perşembe günü resmi olarak piyasaya duyurmayı planlıyor.