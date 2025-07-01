Samsung Galaxy A55 için One UI 8 güncellemesi yolda

- Samsung, 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni One UI 8 güncellemesini resmi olarak tanıtmayı planlıyor.
- Android 16 işletim sistemini temel alan yeni güncelleme, iddialara göre bu yıl sonuna kadar Galaxy A55 kullanıcılarına da sunulmaya başlanacak.
- Yeni yazılımın One UI 7'ye nazaran küçük bir güncelleme olacağı, sınırlı bazı yenilikler sunacağı vurgulanıyor.
Güney Koreli teknoloji evi Samsung’un One UI 7 güncellemesinde yaptığı hatayı One UI 8 yazılımında yapmayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şirket bir süredir One UI 8’yi test ediyordu. Şimdi ise Galaxy A55 modelinin bu güncellemeyi ne zaman alabileceğine dair önemli ipuçları ortaya çıktı.
Samsung, One UI 7’yi bir aydan uzun bir süre önce Avrupa’da yayınlamaya başlamıştı ve bu telefon için bir sonraki büyük güncelleme One UI 8 olacak. Android 16 tabanlı güncelleme, Beta programı aracılığıyla seçili pazarlarda Galaxy S25 serisinde halihazırda mevcut.
Galaxy A55 ne zaman One UI 8 (Android 16) alacak?
One UI 8 güncellemesinin daha eski ve daha ucuz Galaxy cihazlarına erişim sağlanması biraz zaman alacak. Yeni güncellemeyi alacak Samsung telefonlardan biri olan Galaxy A55 modelinin 2025 yılı sonuna doğru kararlı sürüme kavuşması bekleniyor.
GSMArena’nın haberine göre SM-A556E model numarasına sahip Samsung Galaxy A55, Geekbench platformunda Android 16 ile görüntülendi. Bu da Samsung’un kendi Exynos 1480 yongasıyla çalışan bu akıllı telefon için One UI 8’i geliştirmeye başladığını gösteriyor.
Samsung’un önümüzdeki aylarda Galaxy A55’te One UI 8 için Beta programını açması bekleniyor. Kararlı sürümün ise 2026’dan önce yayınlanacağı konuşuluyor. O zamana kadar Samsung Galaxy A55 cihazınızı Android 15 tabanlı One UI 7 ile kullanmanız gerekecek.
One UI 8 güncellemesi One UI 7 ile karşılaştırıldığında çok daha küçük bir yükseltme olacak. Ancak birkaç yeni özellik gelecek. Bu nedenle One UI 8, cihazın daha akıllı kullanımına ve kullanıcıya daha iyi uyum sağlamaya odaklanan bir dizi iyileştirme getiriyor.
Gelişmiş AI sayesinde sistem artık bağlamı daha iyi anlıyor ve yerel olarak çalışarak gizliliği artırıyor. Kullanıcı arayüzü tasarımı, katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere farklı cihazlara daha esnek bir şekilde uyum sağlıyor.
One UI 8 güncellemesi alacak Samsung modelleri
One UI 8 güncellemesini alması beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Yakın zaman önce One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da ortaya çıktı. Son olarak One UI 8 güncellemesinin öne çıkan özelliklerine de göz atabilirsiniz.