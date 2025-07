Samsung Galaxy A55 için One UI 8 güncellemesi yolda

Samsung, 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni One UI 8 güncellemesini resmi olarak tanıtmayı planlıyor.

Android 16 işletim sistemini temel alan yeni güncelleme, iddialara göre bu yıl sonuna kadar Galaxy A55 kullanıcılarına da sunulmaya başlanacak.

Yeni yazılımın One UI 7'ye nazaran küçük bir güncelleme olacağı, sınırlı bazı yenilikler sunacağı vurgulanıyor.

Güney Koreli teknoloji evi Samsung’un One UI 7 güncellemesinde yaptığı hatayı One UI 8 yazılımında yapmayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şirket bir süredir One UI 8’yi test ediyordu. Şimdi ise Galaxy A55 modelinin bu güncellemeyi ne zaman alabileceğine dair önemli ipuçları ortaya çıktı.

Samsung, One UI 7’yi bir aydan uzun bir süre önce Avrupa’da yayınlamaya başlamıştı ve bu telefon için bir sonraki büyük güncelleme One UI 8 olacak. Android 16 tabanlı güncelleme, Beta programı aracılığıyla seçili pazarlarda Galaxy S25 serisinde halihazırda mevcut.

Galaxy A55 ne zaman One UI 8 (Android 16) alacak?

One UI 8 güncellemesinin daha eski ve daha ucuz Galaxy cihazlarına erişim sağlanması biraz zaman alacak. Yeni güncellemeyi alacak Samsung telefonlardan biri olan Galaxy A55 modelinin 2025 yılı sonuna doğru kararlı sürüme kavuşması bekleniyor.

GSMArena’nın haberine göre SM-A556E model numarasına sahip Samsung Galaxy A55, Geekbench platformunda Android 16 ile görüntülendi. Bu da Samsung’un kendi Exynos 1480 yongasıyla çalışan bu akıllı telefon için One UI 8’i geliştirmeye başladığını gösteriyor.

Samsung’un önümüzdeki aylarda Galaxy A55’te One UI 8 için Beta programını açması bekleniyor. Kararlı sürümün ise 2026’dan önce yayınlanacağı konuşuluyor. O zamana kadar Samsung Galaxy A55 cihazınızı Android 15 tabanlı One UI 7 ile kullanmanız gerekecek.

One UI 8 güncellemesi One UI 7 ile karşılaştırıldığında çok daha küçük bir yükseltme olacak. Ancak birkaç yeni özellik gelecek. Bu nedenle One UI 8, cihazın daha akıllı kullanımına ve kullanıcıya daha iyi uyum sağlamaya odaklanan bir dizi iyileştirme getiriyor.

Gelişmiş AI sayesinde sistem artık bağlamı daha iyi anlıyor ve yerel olarak çalışarak gizliliği artırıyor. Kullanıcı arayüzü tasarımı, katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere farklı cihazlara daha esnek bir şekilde uyum sağlıyor.

One UI 8 güncellemesi alacak Samsung modelleri

One UI 8 güncellemesini alması beklenen modeller şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Yakın zaman önce One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da ortaya çıktı. Son olarak One UI 8 güncellemesinin öne çıkan özelliklerine de göz atabilirsiniz.