Samsung Galaxy S23 serisi nihayet One UI 8 Beta’ya ulaştı

- Samsung, One UI 8 Beta programını daha fazla modele genişletmeye devam ediyor.
- Son olarak şirket, Galaxy S23 serisi için beklenen güncellemeyi yayınladı.
- Standart modelin yanı sıra Galaxy S23 Plus ve S23 Ultra cihazları da yeni güncellemeyi aldı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 8 Beta programını başlattı. Güncelleme şu anda Hindistan’da mevcut. Fakat Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerde de kayıtlar açık durumda.
Şirket, yakın zamanda Galaxy S24 serisini ve Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Fold 6 katlanabilir telefonlarını da yeni güncelleme ile test etmeye başladı. Çok yakında ise daha fazla modelin Beta güncellemesini alacağı vurgulanıyor.
Güncellemenin detayları belli oldu
Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra için ilk One UI 8 Beta güncellemesi, Hindistan’da S91xBXXU8ZYHB yazılımıyla kullanıma sunuldu. 3,1 GB boyutunda olan güncelleme, Eylül 2025 güvenlik yamasını içeriyor.
One UI 8’in kararlı sürümü bu ay Galaxy S25 serisine sunulacak. Diğer cihazlar için bir zaman çizelgesi henüz açıklanmadı. Tüm modeller güncellemeyi 2025 yılı sonuna kadar alacak.
One UI 8 Beta sürümü ilk kez Mayıs ayında Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunuldu. Samsung daha sonra test aşamasının önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza yayılacağını doğruladı.
SamMobile’a göre One UI 8 güncellemesi geliştirilmiş bir arayüz, Samsung DeX’te iyileştirmeler ve Güvenli Klasör gibi birçok yeni özellik sunuyor. Ayrıca Quick Share uygulamasının tasarımının, mesaj gönderme ve alma arasında ayrım yapacak şekilde optimize edildiği söyleniyor.
One UI 8 güncellemesi alacak tüm Samsung telefonlar
One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Son olarak Samsung’un 4 Eylül Perşembe günü yeni fiyat-performans telefonu Galaxy S25 FE modelini tanıtması bekleniyor.