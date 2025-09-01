Samsung Galaxy S23 serisi nihayet One UI 8 Beta’ya ulaştı

Samsung, One UI 8 Beta programını daha fazla modele genişletmeye devam ediyor.

Son olarak şirket, Galaxy S23 serisi için beklenen güncellemeyi yayınladı.

Standart modelin yanı sıra Galaxy S23 Plus ve S23 Ultra cihazları da yeni güncellemeyi aldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 8 Beta programını başlattı. Güncelleme şu anda Hindistan’da mevcut. Fakat Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer bazı ülkelerde de kayıtlar açık durumda.

Şirket, yakın zamanda Galaxy S24 serisini ve Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Fold 6 katlanabilir telefonlarını da yeni güncelleme ile test etmeye başladı. Çok yakında ise daha fazla modelin Beta güncellemesini alacağı vurgulanıyor.

Güncellemenin detayları belli oldu

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra için ilk One UI 8 Beta güncellemesi, Hindistan’da S91xBXXU8ZYHB yazılımıyla kullanıma sunuldu. 3,1 GB boyutunda olan güncelleme, Eylül 2025 güvenlik yamasını içeriyor.

One UI 8’in kararlı sürümü bu ay Galaxy S25 serisine sunulacak. Diğer cihazlar için bir zaman çizelgesi henüz açıklanmadı. Tüm modeller güncellemeyi 2025 yılı sonuna kadar alacak.

One UI 8 Beta sürümü ilk kez Mayıs ayında Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunuldu. Samsung daha sonra test aşamasının önümüzdeki haftalarda daha fazla cihaza yayılacağını doğruladı.

SamMobile’a göre One UI 8 güncellemesi geliştirilmiş bir arayüz, Samsung DeX’te iyileştirmeler ve Güvenli Klasör gibi birçok yeni özellik sunuyor. Ayrıca Quick Share uygulamasının tasarımının, mesaj gönderme ve alma arasında ayrım yapacak şekilde optimize edildiği söyleniyor.

One UI 8 güncellemesi alacak tüm Samsung telefonlar

One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Son olarak Samsung’un 4 Eylül Perşembe günü yeni fiyat-performans telefonu Galaxy S25 FE modelini tanıtması bekleniyor.