- Samsung Galaxy S25, Android 16 tabanlı One UI 8.0'ın kararlı sürümüne ulaştı.
- Güncellemenin resmi olarak 9 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya çıkması bekleniyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, test programında iki Beta sürümü yayınladıktan sonra şimdi de One UI 8.0 güncellemesinin kararlı sürümü olarak kabul edilen son sürümünü sunucularında listeledi.
Android 16 tabanlı yeni arayüzde “BYFB” numaralandırması mevcut. Kodun başındaki “B” harfi, Galaxy S25 Ultra için olan bu yazılımın artık beta olmadığını ortaya koyuyor. Genellikle bir yazılım beta aşamasındaysa, yazılımın firmware’i “Z” harfiyle başlıyor.
Elbette ki bu sürüm hemen kamuoyuna duyurulmayacak. SamMobile’ın haberine göre birkaç günlük Beta testinden geçmesi gerekiyor. Yine de her şey yolunda giderse şirket Samsung Galaxy S25 serisi için kararlı One UI 8.0 sürümünü bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak yayınlayabilir.
Merakla beklenen yeni Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin 9 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak piyasaya duyurulması bekleniyor.
Samsung’un yeni güncellemesi daha akıcı animasyonlara, kilit ekranı için yeni bir saate, duvar kağıdı önerilerine, telefon görüşmeleri sırasında altyazılara, Güvenli Klasör için yeni bir kilitleme yöntemine ve daha fazlasına ev sahipliği yapıyor.
Hangi cihazlar One UI 8 güncellemesi alacak?
One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şunlar olacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Yakın zaman önce One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da ortaya çıktı. Son olarak One UI 8 güncellemesinin öne çıkan özelliklerine de göz atabilirsiniz.