Samsung Galaxy S25, Android 16 tabanlı One UI 8.0'ın kararlı sürümüne ulaştı.

Güncellemenin resmi olarak 9 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, test programında iki Beta sürümü yayınladıktan sonra şimdi de One UI 8.0 güncellemesinin kararlı sürümü olarak kabul edilen son sürümünü sunucularında listeledi.

Android 16 tabanlı yeni arayüzde “BYFB” numaralandırması mevcut. Kodun başındaki “B” harfi, Galaxy S25 Ultra için olan bu yazılımın artık beta olmadığını ortaya koyuyor. Genellikle bir yazılım beta aşamasındaysa, yazılımın firmware’i “Z” harfiyle başlıyor.

Elbette ki bu sürüm hemen kamuoyuna duyurulmayacak. SamMobile’ın haberine göre birkaç günlük Beta testinden geçmesi gerekiyor. Yine de her şey yolunda giderse şirket Samsung Galaxy S25 serisi için kararlı One UI 8.0 sürümünü bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak yayınlayabilir.

Merakla beklenen yeni Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin 9 Temmuz’da New York’ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak piyasaya duyurulması bekleniyor.

Samsung’un yeni güncellemesi daha akıcı animasyonlara, kilit ekranı için yeni bir saate, duvar kağıdı önerilerine, telefon görüşmeleri sırasında altyazılara, Güvenli Klasör için yeni bir kilitleme yöntemine ve daha fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Hangi cihazlar One UI 8 güncellemesi alacak?

One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefonlar şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Yakın zaman önce One UI 8 alamayacak modeller de sızdırılmıştı. Öte yandan Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesine ulaşacak cihazlar da ortaya çıktı. Son olarak One UI 8 güncellemesinin öne çıkan özelliklerine de göz atabilirsiniz.